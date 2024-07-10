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"Не верят". В США выступили с неожиданным заявлением по Крыму
"Не верят". В США выступили с неожиданным заявлением по Крыму - 10.07.2024, ПРАЙМ
"Не верят". В США выступили с неожиданным заявлением по Крыму
Украине не удастся вернуть Крым и утерянные территории, говорится в материале американского издания Responsible Statecraft. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T12:29+0300
2024-07-10T12:29+0300
2024-07-10T12:29+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Украине не удастся вернуть Крым и утерянные территории, говорится в материале американского издания Responsible Statecraft."Ни один серьезный человек не верит, что это возможно. Но пока Украина борется, говорить так некорректно..." — сказано в материале.Отмечается, что так или иначе, влияние России будет ощуаться всегда, вне зависимости от того, кто будет у власти. По этой причине, Западу придется стремиться к формированию общей европейской безопасности, в которую также будет включена и Москва.В июне президент России Владимир Путин предложил новые мирные инициативы для урегулирования конфликта на Украине, включающие признание статуса Крыма и других областей, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену антироссийских санкций. Однако Киев отклонил это предложение.
https://1prime.ru/20240703/ukraina-849678030.html
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украина, россия, крым
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, КРЫМ
"Не верят". В США выступили с неожиданным заявлением по Крыму
RS: ВСУ не смогут вернуть Крым и потерянные территории с начала конфликта
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ.
Украине не удастся вернуть Крым и утерянные территории, говорится в материале американского издания Responsible Statecraft.
"Ни один серьезный человек не верит, что это возможно. Но пока Украина борется, говорить так некорректно..." — сказано в материале.
Отмечается, что так или иначе, влияние России будет ощуаться всегда, вне зависимости от того, кто будет у власти. По этой причине, Западу придется стремиться к формированию общей европейской безопасности, в которую также будет включена и Москва.
В июне президент России Владимир Путин предложил новые мирные инициативы для урегулирования конфликта на Украине, включающие признание статуса Крыма и других областей, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену антироссийских санкций. Однако Киев отклонил это предложение.
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