https://1prime.ru/20240710/krym-849982955.html

"Не верят". В США выступили с неожиданным заявлением по Крыму

"Не верят". В США выступили с неожиданным заявлением по Крыму - 10.07.2024, ПРАЙМ

"Не верят". В США выступили с неожиданным заявлением по Крыму

Украине не удастся вернуть Крым и утерянные территории, говорится в материале американского издания Responsible Statecraft. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T12:29+0300

2024-07-10T12:29+0300

2024-07-10T12:29+0300

политика

украина

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Украине не удастся вернуть Крым и утерянные территории, говорится в материале американского издания Responsible Statecraft."Ни один серьезный человек не верит, что это возможно. Но пока Украина борется, говорить так некорректно..." — сказано в материале.Отмечается, что так или иначе, влияние России будет ощуаться всегда, вне зависимости от того, кто будет у власти. По этой причине, Западу придется стремиться к формированию общей европейской безопасности, в которую также будет включена и Москва.В июне президент России Владимир Путин предложил новые мирные инициативы для урегулирования конфликта на Украине, включающие признание статуса Крыма и других областей, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену антироссийских санкций. Однако Киев отклонил это предложение.

https://1prime.ru/20240703/ukraina-849678030.html

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украина, россия, крым