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Ливия готова вступить в БРИКС, заявили в Минэке страны - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Ливия готова вступить в БРИКС, заявили в Минэке страны
Ливия готова вступить в БРИКС, заявили в Минэке страны - 10.07.2024, ПРАЙМ
Ливия готова вступить в БРИКС, заявили в Минэке страны
Ливия готова принять участие в любой международной экономической организации, которая будет полезна для страны, включая БРИКС. Об этом заявил министр экономики... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:16+0300
2024-07-10T15:16+0300
политика
брикс
ливия
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Ливия готова принять участие в любой международной экономической организации, которая будет полезна для страны, включая БРИКС. Об этом заявил министр экономики и торговли в правительстве страны национального единства Мухаммед аль-Хувейдж."Группа стран БРИКС является глобальной экономической группой для обмена выгодами между ее государствами-членами", — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.Аль-Хувейдж подчеркнул, что Ливия поддерживает все действия, направленные на достижение глобальной экономической стабильности и улучшение уровня жизни людей по всему миру.Кроме того, Ливия будет выбирать подходящее время для участия.
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брикс, ливия
Политика, БРИКС, ЛИВИЯ
15:16 10.07.2024
 
Ливия готова вступить в БРИКС, заявили в Минэке страны

Мухаммед аль-Хувейдж: Ливия готова участвовать в любой экономической организации

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС в ЮАР
Логотип саммита БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Ливия готова принять участие в любой международной экономической организации, которая будет полезна для страны, включая БРИКС. Об этом заявил министр экономики и торговли в правительстве страны национального единства Мухаммед аль-Хувейдж.
"Группа стран БРИКС является глобальной экономической группой для обмена выгодами между ее государствами-членами", — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.
Аль-Хувейдж подчеркнул, что Ливия поддерживает все действия, направленные на достижение глобальной экономической стабильности и улучшение уровня жизни людей по всему миру.
Кроме того, Ливия будет выбирать подходящее время для участия.
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