https://1prime.ru/20240710/liviya-849991748.html

Ливия готова вступить в БРИКС, заявили в Минэке страны

Ливия готова вступить в БРИКС, заявили в Минэке страны - 10.07.2024, ПРАЙМ

Ливия готова вступить в БРИКС, заявили в Минэке страны

Ливия готова принять участие в любой международной экономической организации, которая будет полезна для страны, включая БРИКС. Об этом заявил министр экономики... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T15:16+0300

2024-07-10T15:16+0300

2024-07-10T15:16+0300

политика

брикс

ливия

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Ливия готова принять участие в любой международной экономической организации, которая будет полезна для страны, включая БРИКС. Об этом заявил министр экономики и торговли в правительстве страны национального единства Мухаммед аль-Хувейдж."Группа стран БРИКС является глобальной экономической группой для обмена выгодами между ее государствами-членами", — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.Аль-Хувейдж подчеркнул, что Ливия поддерживает все действия, направленные на достижение глобальной экономической стабильности и улучшение уровня жизни людей по всему миру.Кроме того, Ливия будет выбирать подходящее время для участия.

https://1prime.ru/20240709/briks-849962226.html

ливия

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брикс, ливия