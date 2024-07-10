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Матвиенко оценила качество законов о совершенствовании налоговой системы РФ - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Матвиенко оценила качество законов о совершенствовании налоговой системы РФ
Матвиенко оценила качество законов о совершенствовании налоговой системы РФ - 10.07.2024, ПРАЙМ
Матвиенко оценила качество законов о совершенствовании налоговой системы РФ
В России давно назрела необходимость внесения изменения в налоговую систему, новые законы о её совершенствовании качественно проработаны и подготовлены, заявила | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T13:11+0300
2024-07-10T13:11+0300
налоги
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В России давно назрела необходимость внесения изменения в налоговую систему, новые законы о её совершенствовании качественно проработаны и подготовлены, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Давно назрела необходимость внесения изменений в налоговую систему... Те два закона, которые мы сейчас рассматриваем, они очень качественно проработаны и качественно подготовлены", - сказала она на пленарном заседании Совфеда в ходе обсуждения законов о совершенствовании налоговой системы. Матвиенко отметила, что вопросы изменения налоговой системы всегда "чувствительны для всех". По её словам, власть и общество смогли достигнуть договора в ходе обсуждения пакета законов о совершенствовании в РФ налоговой системы. "Настолько качественно в этот раз проведены. Могут быть образцом, примером, как надо в обществе обсуждать такие знаковые законы. Такое качественное обсуждение, которое было организовано и на площадке Госдумы, и Совета Федерации, и РСПП, и бизнеса малого, и бизнеса большого. Министерство финансов очень эффективно провело эту работу", - сказала парламентарий.
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россия, валентина матвиенко
Налоги, РОССИЯ, Валентина Матвиенко
13:11 10.07.2024
 
Матвиенко оценила качество законов о совершенствовании налоговой системы РФ

Матвиенко: законы о совершенствовании налоговой системы проработаны качественно

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В России давно назрела необходимость внесения изменения в налоговую систему, новые законы о её совершенствовании качественно проработаны и подготовлены, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Давно назрела необходимость внесения изменений в налоговую систему... Те два закона, которые мы сейчас рассматриваем, они очень качественно проработаны и качественно подготовлены", - сказала она на пленарном заседании Совфеда в ходе обсуждения законов о совершенствовании налоговой системы.
Матвиенко отметила, что вопросы изменения налоговой системы всегда "чувствительны для всех". По её словам, власть и общество смогли достигнуть договора в ходе обсуждения пакета законов о совершенствовании в РФ налоговой системы.
"Настолько качественно в этот раз проведены. Могут быть образцом, примером, как надо в обществе обсуждать такие знаковые законы. Такое качественное обсуждение, которое было организовано и на площадке Госдумы, и Совета Федерации, и РСПП, и бизнеса малого, и бизнеса большого. Министерство финансов очень эффективно провело эту работу", - сказала парламентарий.
 
НалогиРОССИЯВалентина Матвиенко
 
 
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