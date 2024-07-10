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Сбер и BitRiver объявили о стратегическом партнерстве

Сбер и BitRiver объявили о стратегическом партнерстве - 10.07.2024, ПРАЙМ

Сбер и BitRiver объявили о стратегическом партнерстве

Сбер и крупнейший оператор майнинговых дата-центров в Евразии BitRiver в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" объявили о стратегическом... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T14:57+0300

2024-07-10T14:57+0300

2024-07-10T14:57+0300

криптовалюта

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bitriver

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Сбер и крупнейший оператор майнинговых дата-центров в Евразии BitRiver в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" объявили о стратегическом сотрудничестве. Стороны намерены совместно реализовывать проекты цифровой трансформации. Основное внимание будет уделено применению передовых практик создания и развития цифровых технологий в обработке данных и сопровождению компьютерных систем и смежных направлениях. Кроме того, стороны намерены развивать искусственный интеллект и снижать издержки на обслуживание за счет применения инноваций. В рамках сотрудничества речь пойдет о реализации совместных образовательных и популяризирующих проектов в области цифровых технологий и искусственного интеллекта."Формирование цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности и независимости страны. Сегодня производительность труда напрямую связана с цифровизацией и использованием ИИ. Совместная реализация проектов с крупнейшим российским банком позволит BitRiver сделать еще один шаг на пути к усилению цифрового и финансового суверенитета России", — отметил Игорь Рунец, владелец и генеральный директор BitRiver.По итогам первого полугодия 2024 года Россия подтвердила второе место на мировом рынке майнинга и опередила США по его темпам роста. Энергоемкие блокчейн-вычисления усилили позиции страны в области финансов и ИТ, создана база для реализации масштабных проектов в области ИИ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

майнинг, bitriver, сбербанк