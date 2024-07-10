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Сбер и BitRiver объявили о стратегическом партнерстве - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Сбер и BitRiver объявили о стратегическом партнерстве
Сбер и BitRiver объявили о стратегическом партнерстве - 10.07.2024, ПРАЙМ
Сбер и BitRiver объявили о стратегическом партнерстве
Сбер и крупнейший оператор майнинговых дата-центров в Евразии BitRiver в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" объявили о стратегическом... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T14:57+0300
2024-07-10T14:57+0300
криптовалюта
майнинг
bitriver
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Сбер и крупнейший оператор майнинговых дата-центров в Евразии BitRiver в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" объявили о стратегическом сотрудничестве. Стороны намерены совместно реализовывать проекты цифровой трансформации. Основное внимание будет уделено применению передовых практик создания и развития цифровых технологий в обработке данных и сопровождению компьютерных систем и смежных направлениях. Кроме того, стороны намерены развивать искусственный интеллект и снижать издержки на обслуживание за счет применения инноваций. В рамках сотрудничества речь пойдет о реализации совместных образовательных и популяризирующих проектов в области цифровых технологий и искусственного интеллекта."Формирование цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности и независимости страны. Сегодня производительность труда напрямую связана с цифровизацией и использованием ИИ. Совместная реализация проектов с крупнейшим российским банком позволит BitRiver сделать еще один шаг на пути к усилению цифрового и финансового суверенитета России", — отметил Игорь Рунец, владелец и генеральный директор BitRiver.По итогам первого полугодия 2024 года Россия подтвердила второе место на мировом рынке майнинга и опередила США по его темпам роста. Энергоемкие блокчейн-вычисления усилили позиции страны в области финансов и ИТ, создана база для реализации масштабных проектов в области ИИ.
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майнинг, bitriver, сбербанк
Криптовалюта, майнинг, BitRiver, Сбербанк
14:57 10.07.2024
 
Сбер и BitRiver объявили о стратегическом партнерстве

Сбер и BitRiver объявили о стратегическом партнерстве в цифровых технологиях

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Сбер и крупнейший оператор майнинговых дата-центров в Евразии BitRiver в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" объявили о стратегическом сотрудничестве. Стороны намерены совместно реализовывать проекты цифровой трансформации.
Основное внимание будет уделено применению передовых практик создания и развития цифровых технологий в обработке данных и сопровождению компьютерных систем и смежных направлениях. Кроме того, стороны намерены развивать искусственный интеллект и снижать издержки на обслуживание за счет применения инноваций.
В рамках сотрудничества речь пойдет о реализации совместных образовательных и популяризирующих проектов в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.
"Формирование цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности и независимости страны. Сегодня производительность труда напрямую связана с цифровизацией и использованием ИИ. Совместная реализация проектов с крупнейшим российским банком позволит BitRiver сделать еще один шаг на пути к усилению цифрового и финансового суверенитета России", — отметил Игорь Рунец, владелец и генеральный директор BitRiver.
По итогам первого полугодия 2024 года Россия подтвердила второе место на мировом рынке майнинга и опередила США по его темпам роста. Энергоемкие блокчейн-вычисления усилили позиции страны в области финансов и ИТ, создана база для реализации масштабных проектов в области ИИ.
 
КриптовалютамайнингBitRiverСбербанк
 
 
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