https://1prime.ru/20240710/medvedev-849983115.html

Медведев подчеркнул важность гибкого реагирования на изменения рынка труда

Медведев подчеркнул важность гибкого реагирования на изменения рынка труда - 10.07.2024, ПРАЙМ

Медведев подчеркнул важность гибкого реагирования на изменения рынка труда

Российское законодательство должно гибко реагировать на изменения рынка труда, включая и те, которые вызваны санкциями и ростом различных трудовых потоков,... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T12:34+0300

2024-07-10T12:34+0300

2024-07-10T12:34+0300

россия

трудовое законодательство

дмитрий медведев

рынок труда

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российское законодательство должно гибко реагировать на изменения рынка труда, включая и те, которые вызваны санкциями и ростом различных трудовых потоков, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Председатель ЕР в среду провел совещание о совершенствовании трудового законодательства. Он отметил, что уже вступивший в силу закон о занятости населения "отвечает логике развития рынка труда в современных условиях". "Подчеркиваю, именно в современных условиях, потому что они меняются. И законодательство должно гибко реагировать на изменение этих условий, включая, конечно, и то, с чем мы сталкиваемся, а именно - санкции, рост различных трудовых потоков и ряд других факторов", - заявил Медведев.

https://1prime.ru/20240704/medvedev-849770236.html

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россия, трудовое законодательство, дмитрий медведев, рынок труда