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Медведев подчеркнул важность гибкого реагирования на изменения рынка труда - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Медведев подчеркнул важность гибкого реагирования на изменения рынка труда
Медведев подчеркнул важность гибкого реагирования на изменения рынка труда - 10.07.2024, ПРАЙМ
Медведев подчеркнул важность гибкого реагирования на изменения рынка труда
Российское законодательство должно гибко реагировать на изменения рынка труда, включая и те, которые вызваны санкциями и ростом различных трудовых потоков,... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T12:34+0300
2024-07-10T12:34+0300
россия
трудовое законодательство
дмитрий медведев
рынок труда
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российское законодательство должно гибко реагировать на изменения рынка труда, включая и те, которые вызваны санкциями и ростом различных трудовых потоков, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Председатель ЕР в среду провел совещание о совершенствовании трудового законодательства. Он отметил, что уже вступивший в силу закон о занятости населения "отвечает логике развития рынка труда в современных условиях". "Подчеркиваю, именно в современных условиях, потому что они меняются. И законодательство должно гибко реагировать на изменение этих условий, включая, конечно, и то, с чем мы сталкиваемся, а именно - санкции, рост различных трудовых потоков и ряд других факторов", - заявил Медведев.
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россия, трудовое законодательство, дмитрий медведев, рынок труда
РОССИЯ, трудовое законодательство, Дмитрий Медведев, рынок труда
12:34 10.07.2024
 
Медведев подчеркнул важность гибкого реагирования на изменения рынка труда

Медведев: законодательству РФ нужно гибко реагировать на изменения рынка труда

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российское законодательство должно гибко реагировать на изменения рынка труда, включая и те, которые вызваны санкциями и ростом различных трудовых потоков, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Председатель ЕР в среду провел совещание о совершенствовании трудового законодательства. Он отметил, что уже вступивший в силу закон о занятости населения "отвечает логике развития рынка труда в современных условиях".
"Подчеркиваю, именно в современных условиях, потому что они меняются. И законодательство должно гибко реагировать на изменение этих условий, включая, конечно, и то, с чем мы сталкиваемся, а именно - санкции, рост различных трудовых потоков и ряд других факторов", - заявил Медведев.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования армии
4 июля, 17:51
 
РОССИЯтрудовое законодательствоДмитрий Медведеврынок труда
 
 
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