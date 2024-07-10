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До последней копейки. Куда сейчас лучше вложить миллион рублей - 10.07.2024, ПРАЙМ
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До последней копейки. Куда сейчас лучше вложить миллион рублей
До последней копейки. Куда сейчас лучше вложить миллион рублей - 10.07.2024, ПРАЙМ
До последней копейки. Куда сейчас лучше вложить миллион рублей
На фоне санкций против Мосбиржи, волатильности рынка акций и валютного замещения возникает вопрос - куда сейчас лучше вкладывать деньги? Как выгоднее... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T02:02+0300
2024-07-10T02:02+0300
банковский вклад
проценты
иностранная валюта
мосбиржа
акции
банки.ру
богдан зварич
эксклюзив
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. На фоне санкций против Мосбиржи, волатильности рынка акций и валютного замещения возникает вопрос - куда сейчас лучше вкладывать деньги? Как выгоднее распорядиться суммой, например, в один миллион рублей, если есть желание ее сохранить или приумножить, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.“На наш взгляд,размещении денежных средств лучше опираться на консервативные инструменты, несущие пониженные риски. Наиболее простым и понятным из них выступают вклады. Средства в банках в рамках страховой суммы застрахованы, а текущие ставки позволяют получить очень хорошую доходность”, - советует он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПри этом лучшие условия сейчас банки предлагают при размещении средств до года включительно. Однако интересны и более долгосрочные вклады, где доходность можно улучшить за счет выбора опции капитализации. Сейчас вклады характеризуются самыми низкими рисками и хорошей доходностью.Если же смотреть на инструменты фондового рынка, то здесь наиболее консервативным инструментом выступают облигации. При этом сейчас лучше опираться на облигации с плавающим купоном. Доходность таких вложений может быть выше, чем у вкладов, но необходимо проводить диверсификацию по эмитентам облигаций, чтобы снизить риски данных вложений.При переходе Центробанка к смягчению ДКП, можно будет сместить фокус облигационного портфеля на бумаги с постоянным купоном, которые могут дать хорошую доходность за счет роста их цен. Также можно рассмотреть вложения в фонды денежного рынка.Если же говорить о валютной диверсификации вложений, то здесь можно рассмотреть вклады в юанях, а также замещающие облигации российских эмитентов.Отдельно о вложениях в акции. Учитывая риски, необходимо очень тщательно подбирать компании в портфель, опираясь на конкретные идеи, а не на рынок в целом. На наш взгляд, сейчас нет поводов для существенного роста российского рынка акций, скорее в рамках базового сценария можно говорить о консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов, а при развитии негативного сценария видим риски ухода рынка под нижнюю границу данного диапазона с целями в районе 2 700 – 2 800 пунктов. Учитывая это, соотношение риск/доходность рынка акций сейчас выглядит менее привлекательно, чем аналогичное соотношение для вкладов.
https://1prime.ru/20240420/vklad-847531966.html
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банковский вклад, проценты, иностранная валюта, мосбиржа, акции, банки.ру, богдан зварич, эксклюзив
банковский вклад, проценты, иностранная валюта, Мосбиржа, Акции, Банки.ру, Богдан Зварич, Эксклюзив
02:02 10.07.2024
 
До последней копейки. Куда сейчас лучше вложить миллион рублей

Аналитик Зварич: свободный миллион лучше положить на депозит или в облигации

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкДенежные купюры - рубли и евро
Денежные купюры - рубли и евро - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. На фоне санкций против Мосбиржи, волатильности рынка акций и валютного замещения возникает вопрос - куда сейчас лучше вкладывать деньги? Как выгоднее распорядиться суммой, например, в один миллион рублей, если есть желание ее сохранить или приумножить, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
“На наш взгляд,размещении денежных средств лучше опираться на консервативные инструменты, несущие пониженные риски. Наиболее простым и понятным из них выступают вклады. Средства в банках в рамках страховой суммы застрахованы, а текущие ставки позволяют получить очень хорошую доходность”, - советует он.
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При этом лучшие условия сейчас банки предлагают при размещении средств до года включительно. Однако интересны и более долгосрочные вклады, где доходность можно улучшить за счет выбора опции капитализации. Сейчас вклады характеризуются самыми низкими рисками и хорошей доходностью.
Если же смотреть на инструменты фондового рынка, то здесь наиболее консервативным инструментом выступают облигации. При этом сейчас лучше опираться на облигации с плавающим купоном. Доходность таких вложений может быть выше, чем у вкладов, но необходимо проводить диверсификацию по эмитентам облигаций, чтобы снизить риски данных вложений.
!Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
Вот это поворот: какой вклад лучше поскорее закрыть
20 апреля, 02:02
При переходе Центробанка к смягчению ДКП, можно будет сместить фокус облигационного портфеля на бумаги с постоянным купоном, которые могут дать хорошую доходность за счет роста их цен. Также можно рассмотреть вложения в фонды денежного рынка.
Если же говорить о валютной диверсификации вложений, то здесь можно рассмотреть вклады в юанях, а также замещающие облигации российских эмитентов.
Отдельно о вложениях в акции. Учитывая риски, необходимо очень тщательно подбирать компании в портфель, опираясь на конкретные идеи, а не на рынок в целом. На наш взгляд, сейчас нет поводов для существенного роста российского рынка акций, скорее в рамках базового сценария можно говорить о консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов, а при развитии негативного сценария видим риски ухода рынка под нижнюю границу данного диапазона с целями в районе 2 700 – 2 800 пунктов.
Учитывая это, соотношение риск/доходность рынка акций сейчас выглядит менее привлекательно, чем аналогичное соотношение для вкладов.
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Вчера, 02:02
 
банковский вкладпроцентыиностранная валютаМосбиржаАкцииБанки.руБогдан ЗваричЭксклюзив
 
 
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