https://1prime.ru/20240710/minfin-849979795.html
Минфин продлил семейную ипотеку в России до 2030 года
Минфин продлил семейную ипотеку в России до 2030 года - 10.07.2024, ПРАЙМ
Минфин продлил семейную ипотеку в России до 2030 года
Семейная ипотека в России продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, сообщает Минфин... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T11:06+0300
2024-07-10T11:06+0300
2024-07-10T11:22+0300
экономика
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/66/841006688_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_f69f27c0b0104b3c7d5776533429cf22.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Семейная ипотека в России продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, сообщает Минфин РФ."По поручению президента России В.В. Путина, "Семейная ипотека" по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет", - говорится в сообщении на сайте министерства.Как сообщает Минфин, семейную ипотеку на новостройки также могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей, семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей. Льготными условиями в том числе смогут воспользоваться семьи, где есть ребенок-инвалид."При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей территории России, но только в рамках 214-ФЗ ("Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004" - ред.) или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета. Можно оформить только один льготный кредит - учитываются ранее выданные льготные ипотечные кредиты", - отметили в Минфине.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/66/841006688_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_b190d6212d1f4c2a5c23ca2d7934b9ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
Минфин продлил семейную ипотеку в России до 2030 года
Минфин: семейная ипотека в России продлена до 2030 года
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Семейная ипотека в России продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, сообщает Минфин РФ.
"По поручению президента России В.В. Путина, "Семейная ипотека" по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Как сообщает Минфин, семейную ипотеку на новостройки также могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей, семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей. Льготными условиями в том числе смогут воспользоваться семьи, где есть ребенок-инвалид.
"При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей территории России, но только в рамках 214-ФЗ ("Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004" - ред.) или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета. Можно оформить только один льготный кредит - учитываются ранее выданные льготные ипотечные кредиты", - отметили в Минфине.