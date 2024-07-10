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Минфин продлил семейную ипотеку в России до 2030 года

Минфин продлил семейную ипотеку в России до 2030 года - 10.07.2024, ПРАЙМ

Минфин продлил семейную ипотеку в России до 2030 года

Семейная ипотека в России продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, сообщает Минфин... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T11:06+0300

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2024-07-10T11:22+0300

экономика

россия

минфин

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Семейная ипотека в России продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, сообщает Минфин РФ."По поручению президента России В.В. Путина, "Семейная ипотека" по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет", - говорится в сообщении на сайте министерства.Как сообщает Минфин, семейную ипотеку на новостройки также могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей, семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей. Льготными условиями в том числе смогут воспользоваться семьи, где есть ребенок-инвалид."При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей территории России, но только в рамках 214-ФЗ ("Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004" - ред.) или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета. Можно оформить только один льготный кредит - учитываются ранее выданные льготные ипотечные кредиты", - отметили в Минфине.

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россия, минфин