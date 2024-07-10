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Минфин продлил семейную ипотеку в России до 2030 года - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Минфин продлил семейную ипотеку в России до 2030 года
Минфин продлил семейную ипотеку в России до 2030 года - 10.07.2024, ПРАЙМ
Минфин продлил семейную ипотеку в России до 2030 года
Семейная ипотека в России продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, сообщает Минфин... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T11:06+0300
2024-07-10T11:22+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Семейная ипотека в России продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, сообщает Минфин РФ."По поручению президента России В.В. Путина, "Семейная ипотека" по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет", - говорится в сообщении на сайте министерства.Как сообщает Минфин, семейную ипотеку на новостройки также могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей, семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей. Льготными условиями в том числе смогут воспользоваться семьи, где есть ребенок-инвалид."При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей территории России, но только в рамках 214-ФЗ ("Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004" - ред.) или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета. Можно оформить только один льготный кредит - учитываются ранее выданные льготные ипотечные кредиты", - отметили в Минфине.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
11:06 10.07.2024 (обновлено: 11:22 10.07.2024)
 
Минфин продлил семейную ипотеку в России до 2030 года

Минфин: семейная ипотека в России продлена до 2030 года

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Семейная ипотека в России продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, сообщает Минфин РФ.
"По поручению президента России В.В. Путина, "Семейная ипотека" по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Как сообщает Минфин, семейную ипотеку на новостройки также могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей, семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей. Льготными условиями в том числе смогут воспользоваться семьи, где есть ребенок-инвалид.
"При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей территории России, но только в рамках 214-ФЗ ("Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004" - ред.) или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета. Можно оформить только один льготный кредит - учитываются ранее выданные льготные ипотечные кредиты", - отметили в Минфине.
 
ЭкономикаРОССИЯМинфин
 
 
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