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Минфин назвал размер ставки по семейной ипотеке

Минфин назвал размер ставки по семейной ипотеке - 10.07.2024, ПРАЙМ

Минфин назвал размер ставки по семейной ипотеке

Ставка семейной ипотеки составит 6% будет единой для всех, в том числе и для жителей Дальнего Востока, сообщает Минфин РФ. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T11:11+0300

2024-07-10T11:11+0300

2024-07-10T11:22+0300

экономика

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Ставка семейной ипотеки составит 6% будет единой для всех, в том числе и для жителей Дальнего Востока, сообщает Минфин РФ."Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита – до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов – до 6 млн рублей", - сказано в сообщении.Отмечается, что заёмщик может оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 30 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 миллионов рублей в остальных регионах. "Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос – 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит", - указывается в сообщении.

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