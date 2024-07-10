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Минфин назвал размер ставки по семейной ипотеке - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Минфин назвал размер ставки по семейной ипотеке
Минфин назвал размер ставки по семейной ипотеке - 10.07.2024, ПРАЙМ
Минфин назвал размер ставки по семейной ипотеке
Ставка семейной ипотеки составит 6% будет единой для всех, в том числе и для жителей Дальнего Востока, сообщает Минфин РФ. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T11:11+0300
2024-07-10T11:22+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Ставка семейной ипотеки составит 6% будет единой для всех, в том числе и для жителей Дальнего Востока, сообщает Минфин РФ."Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита – до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов – до 6 млн рублей", - сказано в сообщении.Отмечается, что заёмщик может оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 30 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 миллионов рублей в остальных регионах. "Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос – 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит", - указывается в сообщении.
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Экономика, Минфин РФ
11:11 10.07.2024 (обновлено: 11:22 10.07.2024)
 
Минфин назвал размер ставки по семейной ипотеке

Минфин: ставка по семейной ипотеке составит 6%, в том числе и на Дальнем Востоке

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Ставка семейной ипотеки составит 6% будет единой для всех, в том числе и для жителей Дальнего Востока, сообщает Минфин РФ.
"Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита – до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов – до 6 млн рублей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что заёмщик может оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 30 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 миллионов рублей в остальных регионах. "Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос – 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит", - указывается в сообщении.
 
ЭкономикаМинфин РФ
 
 
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