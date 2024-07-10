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В Счетной палате оценили выполнение Минобрнауки плана по доходам

В Счетной палате оценили выполнение Минобрнауки плана по доходам - 10.07.2024, ПРАЙМ

В Счетной палате оценили выполнение Минобрнауки плана по доходам

Счетная палата РФ проверила исполнение бюджетов Минобрнауки, Курчатовского института и Российского центра научной информации (РЦНИ) за 2023 год и выявила, что... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T05:26+0300

2024-07-10T05:26+0300

2024-07-10T05:26+0300

россия

счетная палата

минобрнауки

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила исполнение бюджетов Минобрнауки, Курчатовского института и Российского центра научной информации (РЦНИ) за 2023 год и выявила, что Минобрнауки значительно перевыполнило прогноз по доходам - на 74,8%, говорится в материалах контрольного ведомства. "Федеральным законом Минобрнауки России утвержден прогнозируемый объем доходов на 2023 год в сумме 4 167 701,9 тыс. рублей по 16 источникам доходов федерального бюджета. Фактически в 2023 году исполнение федерального бюджета по доходам осуществлено Министерством по 21 источнику доходов в сумме 7 283 567,8 тыс. рублей (174,8% от прогноза). Отклонения от прогнозных показателей обусловлены, в основном, труднопрогнозируемыми доходами", - говорится в отчете. Счетная палата отмечает, что 82,3%, или 5,996 миллиарда рублей всех поступивших доходов Минобрнауки РФ, приходится на доходы от возврата бюджетными и автономными учреждениями, а также иными организациями остатков субсидий прошлых лет. При этом, согласно материалам контрольного ведомства, расходы исполнены на высоком уровне – Минобрнауки исполнило на 99,8%, а Курчатовский институт и РЦНИ - на 100%. Кроме того, аудиторы отметили достижение Минобрнауки в отчетном году в запланированный срок 50 из 53 результатов федеральных проектов, входящих в национальный проект "Наука и университеты". "Еще 2 результата были достигнуты в 2022 году. Доля достигнутых результатов и степень достижения результатов составила 98,1% (в 2022 году составляла 100%)", - добавили в Счетной палате. Как поясняет контрольное ведомство, перевыполнение более чем на 25% плановых значений 6 результатов федеральных проектов и 2 показателей нацпроекта обусловлено в том числе недостатками планирования. "По отдельным результатам и показателям отмечается отсутствие взаимной связи, а также взаимосвязи между степенью достижения результатов и изменением объема их финансирования", - добавили аудиторы. Счетная палата в ходе проверки установила факты нарушений Минобрнауки и Курчатовским институтом законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Касательно уровня оплаты труда профессорско-преподавательского состава в ряде подведомственных Минобрнауки вузах и филиалах, аудиторы выявили, что он не достигнут в 11 головных вузах и в 11 филиалах, а уровень оплаты труда научных сотрудников – в 9 головных вузах и в 7 филиалах. В свою очередь, РЦНИ в отчетном году не направил в Росимущество информацию о списании объектов особо ценного движимого имущества в целях внесения изменений в перечень ОЦДИ, отмечает Счетная палата.

https://1prime.ru/20240624/zhku-849428223.html

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россия, счетная палата, минобрнауки