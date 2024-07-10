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Молдавия с начала года потеряла почти 190 миллионов долларов инвестиций

Молдавия с начала года потеряла почти 190 миллионов долларов инвестиций - 10.07.2024, ПРАЙМ

Молдавия с начала года потеряла почти 190 миллионов долларов инвестиций

Молдавия за первые три месяца года потеряла инвестиций на 188 миллионов долларов, сообщила лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T12:37+0300

2024-07-10T12:37+0300

2024-07-10T12:37+0300

экономика

молдавия

инвестиции

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КИШИНЕВ, 10 июл - ПРАЙМ. Молдавия за первые три месяца года потеряла инвестиций на 188 миллионов долларов, сообщила лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска. "Только за первые три месяца этого года поток прямых иностранных инвестиций в нашу страну упал на 3,5%. В реальном выражении это значит, что наша страна потеряла инвестиций на 188 миллионов долларов. Не за год, а всего лишь за январь, февраль и март – в месяцы, когда экономическая активность на минимуме. Страшно подумать, с какими показателями мы подойдем к концу года", - написала Параска в своем Telegram-канале. По ее словам, уход крупных международных компаний ведет к сокращению рабочих мест, снижению налоговых поступлений и нерешенным социальным проблемам. "Здесь можно много критиковать экономическую политику кабинета Дорина Речана, но, на мой взгляд, делать это бессмысленно. Никакой продуманной стратегии нет. Есть лишь горячее желание выслужиться перед западными партнерами", - добавила Параска. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

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молдавия, инвестиции