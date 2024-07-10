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Молдавия присоединилась к санкциям ЕС против России

Молдавия присоединилась к санкциям ЕС против России - 10.07.2024, ПРАЙМ

Молдавия присоединилась к санкциям ЕС против России

Молдавия в качестве страны-кандидата в ЕС присоединилась только к половине 14-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, следует из заявлений верховного... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T20:45+0300

2024-07-10T20:45+0300

2024-07-10T20:45+0300

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл — ПРАЙМ. Молдавия в качестве страны-кандидата в ЕС присоединилась только к половине 14-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, следует из заявлений верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля. 24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.Согласно первому опубликованному в среду традиционному заявлению Борреля о присоединении стран-кандидатов в ЕС и стран, входящих в Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ) Европейской экономической зоны к европейским санкциям, персональные ограничения в рамках 14-го пакета поддержали "страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина, а также страны ЕАСТ Исландия, Лихтенштейн и Норвегия". При этом в данном списке отсутствуют такие страны-кандидаты как Сербия, Грузия и Турция. Во втором заявлении о антироссийских санкциях в рамках 14-го пакета, указывается, что к ограничениям присоединяются "страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина, а также страны ЕАСТ Исландия, Лихтенштейн и Норвегия". Сербия, Грузия, Турция, а также Молдавия в списке присоединившихся не значатся. В настоящее время странами-кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория, Украина, Молдавия и Грузия. Боррель утверждал, что страны-кандидаты должны поддерживать внешнюю политику Евросоюза до вступления в сообщество, включая санкционную политику Брюсселя. В отношении Сербии он подчеркивал, что сохранение крепких отношений с Россией и построение общего будущего с Европейским союзом несовместимы.Москва не раз заявляла, что Россия справится с давлением санкций, которое Запад продолжает усиливать. В западных странах звучали мнения о неэффективности санкций. Президент Владимир Путин говорил, что политика сдерживания — это долгосрочная стратегия Запада. По его словам, санкции нанесли удар по всей мировой экономике и основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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молдавия, санкции против рф