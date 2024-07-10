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Голикова не увидела необходимости повышать возраст молодежи до 38 лет - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Голикова не увидела необходимости повышать возраст молодежи до 38 лет
Голикова не увидела необходимости повышать возраст молодежи до 38 лет - 10.07.2024, ПРАЙМ
Голикова не увидела необходимости повышать возраст молодежи до 38 лет
На текущий момент правительство не обсуждает повышение возраста молодежи до 38 лет. Об этом агентству РИА Новости заявила вице-премьер Татьяна Голикова. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T12:59+0300
2024-07-10T13:16+0300
россия
молодежь
татьяна голикова
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. На текущий момент правительство не обсуждает повышение возраста молодежи до 38 лет. Об этом агентству РИА Новости заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Нет таких", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, так как, по словам вице-премьера, 35 лет ей кажется оптимальным возрастом.Ранее директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров собщал, что в ближайшие десять лет в России может быть повышен возраст молодежи до 38 лет. По его словам, на данный момент в стране действует закон о молодежной политике, в соответствии с которым граждане остаются причисляются к молодежи до достижения или 35 лет включительно.
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россия, молодежь, татьяна голикова
РОССИЯ, молодежь, Татьяна Голикова
12:59 10.07.2024 (обновлено: 13:16 10.07.2024)
 
Голикова не увидела необходимости повышать возраст молодежи до 38 лет

Голикова: разговоров о повышении возраста молодежи до 38 лет в правительстве нет

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. На текущий момент правительство не обсуждает повышение возраста молодежи до 38 лет. Об этом агентству РИА Новости заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Нет таких", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, так как, по словам вице-премьера, 35 лет ей кажется оптимальным возрастом.
Ранее директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров собщал, что в ближайшие десять лет в России может быть повышен возраст молодежи до 38 лет. По его словам, на данный момент в стране действует закон о молодежной политике, в соответствии с которым граждане остаются причисляются к молодежи до достижения или 35 лет включительно.
 
РОССИЯмолодежьТатьяна Голикова
 
 
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