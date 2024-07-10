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Суд арестовал ректора БФУ Федорова до 8 сентября
Суд арестовал ректора БФУ Федорова до 8 сентября - 10.07.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал ректора БФУ Федорова до 8 сентября
Ленинградский районный суд Калининграда отправил ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Федорова в СИЗО до 8 сентября, сообщает... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T14:18+0300
2024-07-10T14:18+0300
2024-07-10T14:35+0300
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КАЛИНИНГРАД, 10 июл — ПРАЙМ. Ленинградский районный суд Калининграда отправил ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Федорова в СИЗО до 8 сентября, сообщает региональный СК. По данным следствия, в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года Федоров незаконно издавал приказы о доплатах сотрудникам за интенсивность труда, а в дальнейшем проректор собирала указанные выплаты с передачей впоследствии руководителю БФУ.По материалам оперативно-розыскных мероприятий регионального управления ФСБ России в отношении ректора и его заместителя возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ).Ранее в пресс-службе университета подтвердили информацию о задержании ректора Александра Федорова.В пресс-службе вуза сообщили РИА Новости, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме, на ходе приемной кампании происходящее не скажется.
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Мошенничество, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, суд
Суд арестовал ректора БФУ Федорова до 8 сентября
СК: суд отправил ректора БФУ Федорова в СИЗО до 8 сентября
КАЛИНИНГРАД, 10 июл — ПРАЙМ. Ленинградский районный суд Калининграда отправил ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Федорова в СИЗО до 8 сентября, сообщает региональный СК.
По данным следствия, в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года Федоров незаконно издавал приказы о доплатах сотрудникам за интенсивность труда, а в дальнейшем проректор собирала указанные выплаты с передачей впоследствии руководителю БФУ.
По материалам оперативно-розыскных мероприятий регионального управления ФСБ России в отношении ректора и его заместителя возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ).
Ранее в пресс-службе университета подтвердили информацию о задержании ректора Александра Федорова.
В пресс-службе вуза сообщили РИА Новости, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме, на ходе приемной кампании происходящее не скажется.
В Калининграде задержали ректора БФУ им. Канта