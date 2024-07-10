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СК сообщили подробности по делу ректора БФУ

СК сообщили подробности по делу ректора БФУ - 10.07.2024, ПРАЙМ

СК сообщили подробности по делу ректора БФУ

Сумма премий, которые взятые под стражу ректор БФУ и его заместитель незаконно выплачивали сотрудникам, составляла от 200 тысяч до 400 тысяч рублей в месяц,... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T20:25+0300

2024-07-10T20:25+0300

2024-07-10T20:25+0300

мошенничество

россия

калининград

суд

премии

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КАЛИНИНГРАД, 10 июл — ПРАЙМ. Сумма премий, которые взятые под стражу ректор БФУ и его заместитель незаконно выплачивали сотрудникам, составляла от 200 тысяч до 400 тысяч рублей в месяц, сообщили РИА Новости в региональном СК. Как считает следствие, допвыплаты за интенсивность труда получили пятеро сотрудников университета. Проректор по экономике и развитию Елена Мялкина и ректор Александр Федоров оформили служебные записки и приказы, на основании которых выплачивались премии. Сотрудники, получившие доплаты, передавали деньги Федорову через Мялкину, но он присвоил их и распорядился по своему усмотрению."Двести-четыреста тысяч рублей выплачивалась премия нескольким сотрудникам каждый месяц. Кому-то 200, кому-то большая сумма. Всем по-разному, но ежемесячно", - сказали агентству в СК. Ленинградский районный суд Калининграда отправил ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Федорова в СИЗО до 8 сентябряПо данным следствия, в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года Федоров незаконно издавал приказы о доплатах сотрудникам за интенсивность труда, а в дальнейшем проректор собирала указанные выплаты с передачей впоследствии руководителю БФУ.По материалам оперативно-розыскных мероприятий регионального управления ФСБ России в отношении ректора и его заместителя возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ).Ранее в пресс-службе университета подтвердили информацию о задержании ректора Александра Федорова.В пресс-службе вуза сообщили РИА Новости, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме, на ходе приемной кампании происходящее не скажется.

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россия, калининград, суд, премии