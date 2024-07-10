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МТС завершила обратный выкуп акций у нерезидентов
МТС завершила обратный выкуп акций у нерезидентов - 10.07.2024, ПРАЙМ
МТС завершила обратный выкуп акций у нерезидентов
МТС завершила buyback акций у нерезидентов, выкупив более 26 миллионов акций на сумму 2,48 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T17:01+0300
2024-07-10T17:01+0300
2024-07-10T17:33+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. МТС завершила buyback акций у нерезидентов, выкупив более 26 миллионов акций на сумму 2,48 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании."ПАО "МТС" ... объявляет, что в рамках тендерного предложения его стопроцентное дочернее предприятие ООО "Стрим Диджитал" ("Покупатель") выкупило 26 155 547 обыкновенных акций ("Акции") МТС, или 1,31% от всех выпущенных акций, на сумму 2,48 миллиарда рублей. … В тендерном предложении приняли участие инвесторы из США, Великобритании, стран Европейского союза и Азии", - сказано в сообщении.Уточняется, что в обмене участвовали в том числе акционеры, которые держали ценные бумаги в Euroclear Bank SA/NV. Расчеты были осуществлены в евро.Как отмечается в сообщении, в будущем компания может рассмотреть разные варианты структурирования выкупа акций у акционеров МТС, которые не приняли участия в buyback. В том числе, компания может провести повторное тендерное предложение или заключить двусторонние сделки купли-продажи по цене приобретения в размере не более 95 рублей за ценную бумагу. Эта цена установлена правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.В конце апреля структура МТС сделала предложение о выкупе до 4,2% акций компании у нерезидентов по 95 рублей за штуку. Предложение распространялось на акционеров-нерезидентов, бумаги которых хранятся на счетах депо типа "С" - они могли получить средства от продажи акций в рублях, долларах, евро, китайских юанях или дирхамах ОАЭ. Они могли уменьшить или продать свои пакеты акций ПАО "МТС". В июне компания сообщила, что получила заявки на 1,31% акций на сумму 2,5 миллиарда рублей.
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мтс, акции
МТС завершила обратный выкуп акций у нерезидентов
МТС завершила обратный выкуп акций у нерезидентов на сумму 2,48 миллиарда рублей
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. МТС завершила buyback акций у нерезидентов, выкупив более 26 миллионов акций на сумму 2,48 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
"ПАО "МТС" ... объявляет, что в рамках тендерного предложения его стопроцентное дочернее предприятие ООО "Стрим Диджитал" ("Покупатель") выкупило 26 155 547 обыкновенных акций ("Акции") МТС, или 1,31% от всех выпущенных акций, на сумму 2,48 миллиарда рублей. … В тендерном предложении приняли участие инвесторы из США, Великобритании, стран Европейского союза и Азии", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в обмене участвовали в том числе акционеры, которые держали ценные бумаги в Euroclear Bank SA/NV. Расчеты были осуществлены в евро.
Как отмечается в сообщении, в будущем компания может рассмотреть разные варианты структурирования выкупа акций у акционеров МТС, которые не приняли участия в buyback. В том числе, компания может провести повторное тендерное предложение или заключить двусторонние сделки купли-продажи по цене приобретения в размере не более 95 рублей за ценную бумагу. Эта цена установлена правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
В конце апреля структура МТС сделала предложение о выкупе до 4,2% акций компании у нерезидентов по 95 рублей за штуку. Предложение распространялось на акционеров-нерезидентов, бумаги которых хранятся на счетах депо типа "С" - они могли получить средства от продажи акций в рублях, долларах, евро, китайских юанях или дирхамах ОАЭ. Они могли уменьшить или продать свои пакеты акций ПАО "МТС". В июне компания сообщила, что получила заявки на 1,31% акций на сумму 2,5 миллиарда рублей.