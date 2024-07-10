https://1prime.ru/20240710/mts-849995498.html

МТС завершила обратный выкуп акций у нерезидентов

МТС завершила обратный выкуп акций у нерезидентов - 10.07.2024, ПРАЙМ

МТС завершила обратный выкуп акций у нерезидентов

МТС завершила buyback акций у нерезидентов, выкупив более 26 миллионов акций на сумму 2,48 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T17:01+0300

2024-07-10T17:01+0300

2024-07-10T17:33+0300

экономика

мтс

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/84024/20/840242061_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_46c28806f22a8d9014a68392b66ab51c.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. МТС завершила buyback акций у нерезидентов, выкупив более 26 миллионов акций на сумму 2,48 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании."ПАО "МТС" ... объявляет, что в рамках тендерного предложения его стопроцентное дочернее предприятие ООО "Стрим Диджитал" ("Покупатель") выкупило 26 155 547 обыкновенных акций ("Акции") МТС, или 1,31% от всех выпущенных акций, на сумму 2,48 миллиарда рублей. … В тендерном предложении приняли участие инвесторы из США, Великобритании, стран Европейского союза и Азии", - сказано в сообщении.Уточняется, что в обмене участвовали в том числе акционеры, которые держали ценные бумаги в Euroclear Bank SA/NV. Расчеты были осуществлены в евро.Как отмечается в сообщении, в будущем компания может рассмотреть разные варианты структурирования выкупа акций у акционеров МТС, которые не приняли участия в buyback. В том числе, компания может провести повторное тендерное предложение или заключить двусторонние сделки купли-продажи по цене приобретения в размере не более 95 рублей за ценную бумагу. Эта цена установлена правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.В конце апреля структура МТС сделала предложение о выкупе до 4,2% акций компании у нерезидентов по 95 рублей за штуку. Предложение распространялось на акционеров-нерезидентов, бумаги которых хранятся на счетах депо типа "С" - они могли получить средства от продажи акций в рублях, долларах, евро, китайских юанях или дирхамах ОАЭ. Они могли уменьшить или продать свои пакеты акций ПАО "МТС". В июне компания сообщила, что получила заявки на 1,31% акций на сумму 2,5 миллиарда рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мтс, акции