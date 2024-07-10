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Совфед одобрил прогрессивную шкалу НДФЛ

Совфед одобрил прогрессивную шкалу НДФЛ - 10.07.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил прогрессивную шкалу НДФЛ

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который вводит в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13% до... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T12:53+0300

2024-07-10T12:53+0300

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налоги

совфед

ндфл

прогрессивная шкала ндфл

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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который вводит в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13% до 22%.Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ.Исходя из новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ, базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Затем она плавно повышается: до 15% на доход до 5 миллионов рублей в год, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по самой высокой ставке 22%.При этом из-под повышенного НДФЛ выводится денежное довольствие и иные выплаты участников СВО, а также северные надбавки. Для самозанятых также ничего не меняется: действующие ставки налога на профессиональный доход сохраняются. Кроме того, предусматривается одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами (при доходе до 2,4 миллиона рублей в год - 13%, свыше этой суммы – 15%).Инициатива также увеличивает до 450 тысяч с 350 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка - до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка – до 6000 рублей. А для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится вычет в размере 18 тысяч рублей в год.

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совфед, ндфл, прогрессивная шкала ндфл