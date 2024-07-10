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Регионы получат право самостоятельно устанавливать туристический налог

Регионы получат право самостоятельно устанавливать туристический налог - 10.07.2024, ПРАЙМ

Регионы получат право самостоятельно устанавливать туристический налог

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым разрешает регионам с 2025 года вводить туристический налог, который, по сути, заменит курортный... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T12:55+0300

2024-07-10T12:55+0300

2024-07-10T13:06+0300

налоги

туризм

совфед

курортный сбор

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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым разрешает регионам с 2025 года вводить туристический налог, который, по сути, заменит курортный сбор.Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ.Туристический налог будет относиться к местным налогам, то есть муниципальные образования будут вправе вводить его своими правовыми нормативными актами. В городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе налог будет вводиться законами этих субъектов РФ, в федеральной территории "Сириус" - нормативно-правовыми актами представительного органа.Ставки налога могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории средства размещения, но не могут быть выше или ниже предельных величин, устанавливаемых в Налоговом кодексе на федеральном уровне. Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещений, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029 года. Начиная с 2029 года и далее она не должна будет превышать 5%.Минимальная сумма налога определена в 100 рублей в сутки. Налоговым периодом по налогу станет квартал, а его плательщиками станут организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания. Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения гостиниц и других включенных в реестр классифицированных средств размещения.ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЛЬГОТЫСтоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания, оказываемая ряду льготных категорий граждан, не будет включаться в налоговую базу по туристическому налогу. К таким категориям отнесены герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции, ветераны боевых действий, инвалиды и др. Причем местные власти смогут расширять перечень таких льготных категорий.КУРОРТНЫЙ СБОР СЕЙЧАСДействующее законодательство разрешает проведение до конца 2024 года эксперимента по уплате курортного сбора лишь в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и "Сириусе". Плательщиками сбора являются совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более суток. В Краснодарском крае размер сбора составляет 30 рублей в сутки (в Сочи - 50 рублей), в Алтайском крае и "Сириусе"- 50 рублей, в Ставропольском крае и Санкт-Петербурге - 100 рублей. В Крыму сбор отменен с 11 марта 2022 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, совфед, курортный сбор