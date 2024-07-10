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Силуанов оценил консенсус при работе над налоговыми поправками
Силуанов оценил консенсус при работе над налоговыми поправками - 10.07.2024, ПРАЙМ
Силуанов оценил консенсус при работе над налоговыми поправками
Правительство РФ, депутаты и бизнес смогли согласовать важнейшие стратегические изменения в налоговой системе, достигнув консенсуса, теперь предстоит так же... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:50+0300
2024-07-10T10:50+0300
2024-07-10T10:50+0300
налоги
россия
минфин
антон силуанов
налоговая система
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ, депутаты и бизнес смогли согласовать важнейшие стратегические изменения в налоговой системе, достигнув консенсуса, теперь предстоит так же справедливо распределить эти новые ресурсы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрела и приняла единогласно в третьем чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс РФ в целях совершенствования налоговой системы, согласно которому увеличивается налог на прибыль организаций до 25% с 20%, устанавливается пятиступенчатая шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%. При подготовке документа ко второму чтению комитет по бюджету и налогам поддержал целый ряд поправок. "Налоговые законы всегда сложные, предложения, которые рассматриваются в Государственной Думе. Всегда происходят большие дискуссии, разные позиции. Но в этот раз мы видим единодушную поддержку со стороны фракций, и это дорогого стоит. Мы нашли консенсус тех предложений по совершенствованию налоговой системы, исходя из принципа справедливости, как нам поручал президент, исходя из принципа стимулирования инвестиций, перераспределения средств от более богатых к тем, кто нуждается в государственной поддержке", - сказал Силуанов. "Мне кажется, что тот консенсус, которого мы достигли, это означает, что мы согласовали важнейшие стратегические изменения в налоговой системе. Мы благодарны за такую совместную работу... Сейчас самое главное будет эти ресурсы справедливо направить на реализацию задач, которые поставил президент. Распределение этих ресурсов мы с вами будем рассматривать при подготовке, распределении бюджета на предстоящую трехлетку. Уверен, что мы также вместе сможем определить приоритетные направления использования этих средств", - заключил министр, выступая с заключительным словом. Помимо введения прогрессивной шкалы НДФЛ – от 13% до 22%, законом предусматривается амнистия для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах. Закон также предполагает введение права регионов устанавливать с 2025 года туристический налог, увеличение НДПИ на некоторые полезные ископаемые, индексация акцизов на бензин, автомобиль, мотоциклы, табак и алкоголь и увеличение госпошлин на ряд юридических действий, а также ряд других нововведений.
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ПРАЙМ
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россия, минфин, антон силуанов, налоговая система
Налоги, РОССИЯ, Минфин, Антон Силуанов, налоговая система
Силуанов оценил консенсус при работе над налоговыми поправками
Силуанов отметил единодушный консенсус при работе над налоговыми изменениями
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ, депутаты и бизнес смогли согласовать важнейшие стратегические изменения в налоговой системе, достигнув консенсуса, теперь предстоит так же справедливо распределить эти новые ресурсы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрела и приняла единогласно в третьем чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс РФ в целях совершенствования налоговой системы, согласно которому увеличивается налог на прибыль организаций до 25% с 20%, устанавливается пятиступенчатая шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%. При подготовке документа ко второму чтению комитет по бюджету и налогам поддержал целый ряд поправок.
"Налоговые законы всегда сложные, предложения, которые рассматриваются в Государственной Думе. Всегда происходят большие дискуссии, разные позиции. Но в этот раз мы видим единодушную поддержку со стороны фракций, и это дорогого стоит. Мы нашли консенсус тех предложений по совершенствованию налоговой системы, исходя из принципа справедливости, как нам поручал президент, исходя из принципа стимулирования инвестиций, перераспределения средств от более богатых к тем, кто нуждается в государственной поддержке", - сказал Силуанов.
"Мне кажется, что тот консенсус, которого мы достигли, это означает, что мы согласовали важнейшие стратегические изменения в налоговой системе. Мы благодарны за такую совместную работу... Сейчас самое главное будет эти ресурсы справедливо направить на реализацию задач, которые поставил президент. Распределение этих ресурсов мы с вами будем рассматривать при подготовке, распределении бюджета на предстоящую трехлетку. Уверен, что мы также вместе сможем определить приоритетные направления использования этих средств", - заключил министр, выступая с заключительным словом.
Помимо введения прогрессивной шкалы НДФЛ – от 13% до 22%, законом предусматривается амнистия для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах. Закон также предполагает введение права регионов устанавливать с 2025 года туристический налог, увеличение НДПИ на некоторые полезные ископаемые, индексация акцизов на бензин, автомобиль, мотоциклы, табак и алкоголь и увеличение госпошлин на ряд юридических действий, а также ряд других нововведений.