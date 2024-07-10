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Силуанов оценил консенсус при работе над налоговыми поправками

Силуанов оценил консенсус при работе над налоговыми поправками - 10.07.2024, ПРАЙМ

Силуанов оценил консенсус при работе над налоговыми поправками

Правительство РФ, депутаты и бизнес смогли согласовать важнейшие стратегические изменения в налоговой системе, достигнув консенсуса, теперь предстоит так же... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T10:50+0300

2024-07-10T10:50+0300

2024-07-10T10:50+0300

налоги

россия

минфин

антон силуанов

налоговая система

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ, депутаты и бизнес смогли согласовать важнейшие стратегические изменения в налоговой системе, достигнув консенсуса, теперь предстоит так же справедливо распределить эти новые ресурсы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрела и приняла единогласно в третьем чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс РФ в целях совершенствования налоговой системы, согласно которому увеличивается налог на прибыль организаций до 25% с 20%, устанавливается пятиступенчатая шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%. При подготовке документа ко второму чтению комитет по бюджету и налогам поддержал целый ряд поправок. "Налоговые законы всегда сложные, предложения, которые рассматриваются в Государственной Думе. Всегда происходят большие дискуссии, разные позиции. Но в этот раз мы видим единодушную поддержку со стороны фракций, и это дорогого стоит. Мы нашли консенсус тех предложений по совершенствованию налоговой системы, исходя из принципа справедливости, как нам поручал президент, исходя из принципа стимулирования инвестиций, перераспределения средств от более богатых к тем, кто нуждается в государственной поддержке", - сказал Силуанов. "Мне кажется, что тот консенсус, которого мы достигли, это означает, что мы согласовали важнейшие стратегические изменения в налоговой системе. Мы благодарны за такую совместную работу... Сейчас самое главное будет эти ресурсы справедливо направить на реализацию задач, которые поставил президент. Распределение этих ресурсов мы с вами будем рассматривать при подготовке, распределении бюджета на предстоящую трехлетку. Уверен, что мы также вместе сможем определить приоритетные направления использования этих средств", - заключил министр, выступая с заключительным словом. Помимо введения прогрессивной шкалы НДФЛ – от 13% до 22%, законом предусматривается амнистия для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах. Закон также предполагает введение права регионов устанавливать с 2025 года туристический налог, увеличение НДПИ на некоторые полезные ископаемые, индексация акцизов на бензин, автомобиль, мотоциклы, табак и алкоголь и увеличение госпошлин на ряд юридических действий, а также ряд других нововведений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, антон силуанов, налоговая система