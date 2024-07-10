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НАТО не может позволить себе допустить победу России, заявил Столтенберг - 10.07.2024, ПРАЙМ
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НАТО не может позволить себе допустить победу России, заявил Столтенберг
НАТО не может позволить себе допустить победу России, заявил Столтенберг - 10.07.2024, ПРАЙМ
НАТО не может позволить себе допустить победу России, заявил Столтенберг
Североатлантический альянс не должен позволить себе допустить победу в России в украинском конфликте, так как это может стать самой крупной угрозой для НАТО,... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T05:34+0300
2024-07-10T06:10+0300
россия
нато
йенс столтенберг
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Североатлантический альянс не должен позволить себе допустить победу в России в украинском конфликте, так как это может стать самой крупной угрозой для НАТО, сообщил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. "Крупнейшей угрозой станет победа России на Украине. Мы не можем позволить этому случиться", - сообщил политик в ходе официальной церемонии открытия конференции НАТО в Вашингтоне. Столтенберг добавил, что эскалация на Украине представляет собой главную угрозу безопасности за последние десятки лет. По его словам, в случае победы России у других противников НАТО, таких как Иран, Северная Корею и Китай, появится стимул. Кроме того, генсек напомнил, что присоединение к НАТО новых членов не было очевидным и простым решением, в том числе из-за опасений реакции России.
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россия, нато, йенс столтенберг
РОССИЯ, НАТО, Йенс Столтенберг
05:34 10.07.2024 (обновлено: 06:10 10.07.2024)
 
НАТО не может позволить себе допустить победу России, заявил Столтенберг

Столтенберг: НАТО не может позволить допустить победу РФ в украинском конфликте

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© Фото : NATO
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Североатлантический альянс не должен позволить себе допустить победу в России в украинском конфликте, так как это может стать самой крупной угрозой для НАТО, сообщил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
"Крупнейшей угрозой станет победа России на Украине. Мы не можем позволить этому случиться", - сообщил политик в ходе официальной церемонии открытия конференции НАТО в Вашингтоне.
Столтенберг добавил, что эскалация на Украине представляет собой главную угрозу безопасности за последние десятки лет. По его словам, в случае победы России у других противников НАТО, таких как Иран, Северная Корею и Китай, появится стимул.
Кроме того, генсек напомнил, что присоединение к НАТО новых членов не было очевидным и простым решением, в том числе из-за опасений реакции России.
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РОССИЯНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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