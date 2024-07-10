https://1prime.ru/20240710/nato-849971294.html
НАТО не может позволить себе допустить победу России, заявил Столтенберг
НАТО не может позволить себе допустить победу России, заявил Столтенберг - 10.07.2024, ПРАЙМ
НАТО не может позволить себе допустить победу России, заявил Столтенберг
Североатлантический альянс не должен позволить себе допустить победу в России в украинском конфликте, так как это может стать самой крупной угрозой для НАТО,... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T05:34+0300
2024-07-10T05:34+0300
2024-07-10T06:10+0300
россия
нато
йенс столтенберг
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/31/841263111_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_99321336054fe802a716c3ae3a0db2b9.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Североатлантический альянс не должен позволить себе допустить победу в России в украинском конфликте, так как это может стать самой крупной угрозой для НАТО, сообщил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. "Крупнейшей угрозой станет победа России на Украине. Мы не можем позволить этому случиться", - сообщил политик в ходе официальной церемонии открытия конференции НАТО в Вашингтоне. Столтенберг добавил, что эскалация на Украине представляет собой главную угрозу безопасности за последние десятки лет. По его словам, в случае победы России у других противников НАТО, таких как Иран, Северная Корею и Китай, появится стимул. Кроме того, генсек напомнил, что присоединение к НАТО новых членов не было очевидным и простым решением, в том числе из-за опасений реакции России.
https://1prime.ru/20240709/nato-849939989.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/31/841263111_266:0:1933:1250_1920x0_80_0_0_43f09f40a222ab05e8fb895d88aac94f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, йенс столтенберг
РОССИЯ, НАТО, Йенс Столтенберг
НАТО не может позволить себе допустить победу России, заявил Столтенберг
Столтенберг: НАТО не может позволить допустить победу РФ в украинском конфликте
ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Североатлантический альянс не должен позволить себе допустить победу в России в украинском конфликте, так как это может стать самой крупной угрозой для НАТО, сообщил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
"Крупнейшей угрозой станет победа России на Украине. Мы не можем позволить этому случиться", - сообщил политик в ходе официальной церемонии открытия конференции НАТО в Вашингтоне.
Столтенберг добавил, что эскалация на Украине представляет собой главную угрозу безопасности за последние десятки лет. По его словам, в случае победы России у других противников НАТО, таких как Иран, Северная Корею и Китай, появится стимул.
Кроме того, генсек напомнил, что присоединение к НАТО новых членов не было очевидным и простым решением, в том числе из-за опасений реакции России.
"Действительно шагает к пропасти". В США раскрыли правду о НАТО