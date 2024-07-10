https://1prime.ru/20240710/nato-849971541.html
Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО
Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО - 10.07.2024, ПРАЙМ
Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО
Уже в первый день своей конференции Североатлантический альянс показал свою агрессивную сущность, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T05:45+0300
2024-07-10T05:45+0300
2024-07-10T06:11+0300
россия
нато
владислав антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Уже в первый день своей конференции Североатлантический альянс показал свою агрессивную сущность, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.В этой связи он добавил, что в ходе саммита не прозвучало ни одного слова о мире."США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии", - сообщил Антонов журналистам. Кроме того, дипломат уточнил, что западные государства продолжают навязывать в мире авторитаризм, который выгоден лишь "золотому миллиарду". По его словам, Вашингтон прокладывает тропу к третьей мировой войне, находясь в отчаянии от неспособности сломить Россию с помощью "тарана" в виде Украины. Антонов подчеркнул, что своими "нагнетаниями психоза" НАТО стремится запугать общественность и объяснить безудержный рост расходов на поддержку Киева.
https://1prime.ru/20240606/dubinka-848936453.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, владислав антонов
РОССИЯ, НАТО, Владислав Антонов
Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО
Антонов: первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса
МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Уже в первый день своей конференции Североатлантический альянс показал свою агрессивную сущность, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В этой связи он добавил, что в ходе саммита не прозвучало ни одного слова о мире.
"США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии", - сообщил Антонов журналистам.
Кроме того, дипломат уточнил, что западные государства продолжают навязывать в мире авторитаризм, который выгоден лишь "золотому миллиарду". По его словам, Вашингтон прокладывает тропу к третьей мировой войне, находясь в отчаянии от неспособности сломить Россию с помощью "тарана" в виде Украины.
Антонов подчеркнул, что своими "нагнетаниями психоза" НАТО стремится запугать общественность и объяснить безудержный рост расходов на поддержку Киева.
Антонов: США малюют из себя лидера, размахивая "санкционной дубинкой"