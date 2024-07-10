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Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО

Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО - 10.07.2024, ПРАЙМ

Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО

Уже в первый день своей конференции Североатлантический альянс показал свою агрессивную сущность, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T05:45+0300

2024-07-10T05:45+0300

2024-07-10T06:11+0300

россия

нато

владислав антонов

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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Уже в первый день своей конференции Североатлантический альянс показал свою агрессивную сущность, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.В этой связи он добавил, что в ходе саммита не прозвучало ни одного слова о мире."США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии", - сообщил Антонов журналистам. Кроме того, дипломат уточнил, что западные государства продолжают навязывать в мире авторитаризм, который выгоден лишь "золотому миллиарду". По его словам, Вашингтон прокладывает тропу к третьей мировой войне, находясь в отчаянии от неспособности сломить Россию с помощью "тарана" в виде Украины. Антонов подчеркнул, что своими "нагнетаниями психоза" НАТО стремится запугать общественность и объяснить безудержный рост расходов на поддержку Киева.

https://1prime.ru/20240606/dubinka-848936453.html

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россия, нато, владислав антонов