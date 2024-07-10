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Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО
Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО - 10.07.2024, ПРАЙМ
Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО
Уже в первый день своей конференции Североатлантический альянс показал свою агрессивную сущность, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T05:45+0300
2024-07-10T06:11+0300
россия
нато
владислав антонов
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Уже в первый день своей конференции Североатлантический альянс показал свою агрессивную сущность, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.В этой связи он добавил, что в ходе саммита не прозвучало ни одного слова о мире."США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии", - сообщил Антонов журналистам. Кроме того, дипломат уточнил, что западные государства продолжают навязывать в мире авторитаризм, который выгоден лишь "золотому миллиарду". По его словам, Вашингтон прокладывает тропу к третьей мировой войне, находясь в отчаянии от неспособности сломить Россию с помощью "тарана" в виде Украины. Антонов подчеркнул, что своими "нагнетаниями психоза" НАТО стремится запугать общественность и объяснить безудержный рост расходов на поддержку Киева.
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россия, нато, владислав антонов
РОССИЯ, НАТО, Владислав Антонов
05:45 10.07.2024 (обновлено: 06:11 10.07.2024)
 
Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО

Антонов: первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Уже в первый день своей конференции Североатлантический альянс показал свою агрессивную сущность, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В этой связи он добавил, что в ходе саммита не прозвучало ни одного слова о мире.
"США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии", - сообщил Антонов журналистам.
Кроме того, дипломат уточнил, что западные государства продолжают навязывать в мире авторитаризм, который выгоден лишь "золотому миллиарду". По его словам, Вашингтон прокладывает тропу к третьей мировой войне, находясь в отчаянии от неспособности сломить Россию с помощью "тарана" в виде Украины.
Антонов подчеркнул, что своими "нагнетаниями психоза" НАТО стремится запугать общественность и объяснить безудержный рост расходов на поддержку Киева.
Посол России в США Антонов
Антонов: США малюют из себя лидера, размахивая "санкционной дубинкой"
6 июня, 23:51
 
РОССИЯНАТОВладислав Антонов
 
 
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