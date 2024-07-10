https://1prime.ru/20240710/nato-849971771.html

Киев недоволен отсутствием приглашения в НАТО на саммите в США, пишет СМИ

Киев недоволен отсутствием приглашения в НАТО на саммите в США, пишет СМИ - 10.07.2024, ПРАЙМ

Киев недоволен отсутствием приглашения в НАТО на саммите в США, пишет СМИ

Окружение украинского лидера Владимира Зеленского выразило недовольство тем, что по итогам саммита в Вашингтоне представители стран Североатлантического альянса | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T05:56+0300

2024-07-10T05:56+0300

2024-07-10T05:56+0300

россия

нато

украина

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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Окружение украинского лидера Владимира Зеленского выразило недовольство тем, что по итогам саммита в Вашингтоне представители стран Североатлантического альянса не направят Украине официальное приглашение о вступлении в объединение. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник."Команда Зеленского недовольна эти подходом, заявляя, что если страна чего-то и хочет, так это официального приглашения в альянс", - сообщается в материале издания.Кроме того, Bloomberg пишет, что администрация главы Белого дома Джо Байдена намерена выставить саммит альянса как "успех американского президента" и показатель того, как Байден "наладил отношения с союзниками за четыре года" на посту президента.Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО в проекте декларации по саммиту НАТО будет описано как "необратимое".

https://1prime.ru/20240709/nato-849932651.html

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россия, нато, украина