https://1prime.ru/20240710/nato-849972595.html

"Такая же ястребиная". Раскрыто, что именится в НАТО с новым генсеком

"Такая же ястребиная". Раскрыто, что именится в НАТО с новым генсеком - 10.07.2024, ПРАЙМ

"Такая же ястребиная". Раскрыто, что именится в НАТО с новым генсеком

Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса, который сменит Йенса Столтенберга в октябре, станет "клоном" своего предшественника, Европе не стоит... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T07:33+0300

2024-07-10T07:33+0300

2024-07-10T07:45+0300

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса, который сменит Йенса Столтенберга в октябре, станет "клоном" своего предшественника, Европе не стоит ждать от него ничего хорошего, поделился своми мнением французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард.Ранее Североатлантический совет назначил новым генеральным секретарем НАТО премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Он сменит на посту Йенса Столтенберга 1 октября 2024 года."Назначение Марка Рютте, как и его предшественников, было навязано Вашингтоном. Он был выбран потому, что считался совместимым с неоконсервативной идеологией, которая сегодня господствует как в США, так и в ЕС. Это клон его предшественника. Поэтому это назначение не принесет Европе ничего хорошего", - рассказал он.Кроме того, он выразил уверенность в том, что риторика альянса в отношении России также не изменится с приходом Рютте. По его словам, руководство нового главы НАТО останется таким же "ястребиным и русофобским".

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