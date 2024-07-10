https://1prime.ru/20240710/nato-849973108.html
Эксперты объяснили, для чего НАТО раздувает "китайскую угрозу"
Эксперты объяснили, для чего НАТО раздувает "китайскую угрозу" - 10.07.2024, ПРАЙМ
Эксперты объяснили, для чего НАТО раздувает "китайскую угрозу"
Североатлантический альянс разгоняет тему "китайской угрозы", стремясь обеспечить достижение стратегических интересов США и разрешить экзистенциальный кризис... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T08:04+0300
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ПЕКИН, 10 июл - ПРАЙМ. Североатлантический альянс разгоняет тему "китайской угрозы", стремясь обеспечить достижение стратегических интересов США и разрешить экзистенциальный кризис блока, пишет издание Global Times, ссылаясь на знакомых с ситуацией китайских экспертов.Так, аналитики отмечают, что конференция НАТО в Вашингтоне созвана для демонстрации внешнего единства и общих интересов стран-членов блока, однако внутри царит тревога и озабоченность. В этой связи эксперты приводят в пример подъем крайне правых сил в Европе, политические вызовы, с которыми столкнулись некоторые европейские страны, а также возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом.Один из экспертов Цуй Хунцзяня подчеркнул, что Североатлантический альянс пытается удовлетворить стратегические интересы и потребности Вашингтона, усиливая "китайскую угрозу" в попытке разрешить экзистенциальный кризис. Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в американской столице и будет посвящен 75-летию альянса. Конференция была официально предложена в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.
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россия, запад, нато
Эксперты объяснили, для чего НАТО раздувает "китайскую угрозу"
Эксперты: НАТО раздувает китайскую угрозу, чтобы разрешить свой кризис
ПЕКИН, 10 июл - ПРАЙМ. Североатлантический альянс разгоняет тему "китайской угрозы", стремясь обеспечить достижение стратегических интересов США и разрешить экзистенциальный кризис блока, пишет издание Global Times, ссылаясь на знакомых с ситуацией китайских экспертов.
Так, аналитики отмечают, что конференция НАТО в Вашингтоне созвана для демонстрации внешнего единства и общих интересов стран-членов блока, однако внутри царит тревога и озабоченность.
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В этой связи эксперты приводят в пример подъем крайне правых сил в Европе, политические вызовы, с которыми столкнулись некоторые европейские страны, а также возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом.
Один из экспертов Цуй Хунцзяня подчеркнул, что Североатлантический альянс пытается удовлетворить стратегические интересы и потребности Вашингтона, усиливая "китайскую угрозу" в попытке разрешить экзистенциальный кризис.
Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в американской столице и будет посвящен 75-летию альянса. Конференция была официально предложена в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.