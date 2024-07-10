https://1prime.ru/20240710/nato-849978541.html
Желанный приз. На саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине
Желанный приз. На саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине - 10.07.2024, ПРАЙМ
Желанный приз. На саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине
Членство Украины в НАТО остается недостижимым, считает Владимир Зеленский. Об этом сообщает ABC. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:23+0300
2024-07-10T10:23+0300
2024-07-10T10:23+0300
нато
владимир зеленский
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Членство Украины в НАТО остается недостижимым, считает Владимир Зеленский. Об этом сообщает ABC.Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение."Зеленский считает, что его самый желанный приз - членство в военном альянсе - остается недостижимым. Европейские и североамериканские страны, входящие в НАТО, не спешат принимать Украину, особенно пока она ведет активные боевые действия с Россией, которые могут втянуть их в более масштабную войну", - сказано в материале.Кроме того, ABC отмечает, что результаты спецоперации разочаровали многих украинцев. Они стали скептически настроены к возможности присоединения Украины к НАТО, заключает издание.
https://1prime.ru/20240710/nato-849973108.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, владимир зеленский, украина
НАТО, Владимир Зеленский, УКРАИНА
Желанный приз. На саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине
ABC: Зеленский считает, что членство Украины в НАТО остается недостижимым
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ.
Членство Украины в НАТО остается недостижимым, считает Владимир Зеленский. Об этом сообщает ABC
.
Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.
"Зеленский считает, что его самый желанный приз - членство в военном альянсе - остается недостижимым. Европейские и североамериканские страны, входящие в НАТО, не спешат принимать Украину, особенно пока она ведет активные боевые действия с Россией, которые могут втянуть их в более масштабную войну", - сказано в материале.
Кроме того, ABC отмечает, что результаты спецоперации разочаровали многих украинцев. Они стали скептически настроены к возможности присоединения Украины к НАТО, заключает издание.
Эксперты объяснили, для чего НАТО раздувает "китайскую угрозу"