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Желанный приз. На саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Желанный приз. На саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине
Желанный приз. На саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине - 10.07.2024, ПРАЙМ
Желанный приз. На саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине
Членство Украины в НАТО остается недостижимым, считает Владимир Зеленский. Об этом сообщает ABC. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:23+0300
2024-07-10T10:23+0300
нато
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Членство Украины в НАТО остается недостижимым, считает Владимир Зеленский. Об этом сообщает ABC.Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение."Зеленский считает, что его самый желанный приз - членство в военном альянсе - остается недостижимым. Европейские и североамериканские страны, входящие в НАТО, не спешат принимать Украину, особенно пока она ведет активные боевые действия с Россией, которые могут втянуть их в более масштабную войну", - сказано в материале.Кроме того, ABC отмечает, что результаты спецоперации разочаровали многих украинцев. Они стали скептически настроены к возможности присоединения Украины к НАТО, заключает издание.
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нато, владимир зеленский, украина
НАТО, Владимир Зеленский, УКРАИНА
10:23 10.07.2024
 
Желанный приз. На саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине

ABC: Зеленский считает, что членство Украины в НАТО остается недостижимым

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Членство Украины в НАТО остается недостижимым, считает Владимир Зеленский. Об этом сообщает ABC.
Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.
"Зеленский считает, что его самый желанный приз - членство в военном альянсе - остается недостижимым. Европейские и североамериканские страны, входящие в НАТО, не спешат принимать Украину, особенно пока она ведет активные боевые действия с Россией, которые могут втянуть их в более масштабную войну", - сказано в материале.
Кроме того, ABC отмечает, что результаты спецоперации разочаровали многих украинцев. Они стали скептически настроены к возможности присоединения Украины к НАТО, заключает издание.
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
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НАТОВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
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