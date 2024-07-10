https://1prime.ru/20240710/nato-849978541.html

Желанный приз. На саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине

Желанный приз. На саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине - 10.07.2024, ПРАЙМ

Желанный приз. На саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине

Членство Украины в НАТО остается недостижимым, считает Владимир Зеленский. Об этом сообщает ABC. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T10:23+0300

2024-07-10T10:23+0300

2024-07-10T10:23+0300

нато

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Членство Украины в НАТО остается недостижимым, считает Владимир Зеленский. Об этом сообщает ABC.Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение."Зеленский считает, что его самый желанный приз - членство в военном альянсе - остается недостижимым. Европейские и североамериканские страны, входящие в НАТО, не спешат принимать Украину, особенно пока она ведет активные боевые действия с Россией, которые могут втянуть их в более масштабную войну", - сказано в материале.Кроме того, ABC отмечает, что результаты спецоперации разочаровали многих украинцев. Они стали скептически настроены к возможности присоединения Украины к НАТО, заключает издание.

https://1prime.ru/20240710/nato-849973108.html

украина

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нато, владимир зеленский, украина