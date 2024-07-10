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Боррель оценил рост оборонных расходов стран ЕС - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Боррель оценил рост оборонных расходов стран ЕС
Боррель оценил рост оборонных расходов стран ЕС - 10.07.2024, ПРАЙМ
Боррель оценил рост оборонных расходов стран ЕС
В течение последних трех лет страны ЕС увеличили свои расходы на оборону на 30 процентов. Об этом соообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T11:01+0300
2024-07-10T11:30+0300
экономика
жозеп боррель
ес
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В течение последних трех лет страны ЕС увеличили свои расходы на оборону на 30 процентов. Об этом соообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель."Всего один пример приведу. За последние три года мы увеличили общие расходы на 30%, в этом году расходы составят примерно 2% (ВВП – ред.)", — отметил он на полях саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.Ранее сообщалось, что в настоящий момент 23 из 32 стран-членов НАТО уже тратят на оборону не менее двух процентов ВВП, согласно решению, принятому на саммите в Вильнюсе в 2023 году.Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.
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жозеп боррель, ес
Экономика, Жозеп Боррель, ЕС
11:01 10.07.2024 (обновлено: 11:30 10.07.2024)
 
Боррель оценил рост оборонных расходов стран ЕС

Боррель: страны ЕС за последние три года увеличили оборонные расходы на 30%

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В течение последних трех лет страны ЕС увеличили свои расходы на оборону на 30 процентов. Об этом соообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Всего один пример приведу. За последние три года мы увеличили общие расходы на 30%, в этом году расходы составят примерно 2% (ВВП – ред.)", — отметил он на полях саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что в настоящий момент 23 из 32 стран-членов НАТО уже тратят на оборону не менее двух процентов ВВП, согласно решению, принятому на саммите в Вильнюсе в 2023 году.
Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.
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ЭкономикаЖозеп БоррельЕС
 
 
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