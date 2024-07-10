https://1prime.ru/20240710/nato-849993037.html
В НАТО не увидели непосредственной угрозы со стороны России
В НАТО не увидели непосредственной угрозы со стороны России - 10.07.2024, ПРАЙМ
В НАТО не увидели непосредственной угрозы со стороны России
Североатлантический альянс не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:55+0300
2024-07-10T15:55+0300
2024-07-10T15:55+0300
политика
йенс столтенберг
нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Североатлантический альянс не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Саммит блока проходит с девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне."Мы сейчас не видим никакой непосредственной военной угрозы в отношении кого-либо из союзников по НАТО", - сказал Столтенберг.Генсек альянса добавил, что сейчас Россия "слишком занята" проведением СВО. При этом, по его словам, со стороны Москвы якобы исходит угроза саботажа и кибератак. В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20240710/ukraina-849982200.html
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йенс столтенберг, нато, россия
Политика, Йенс Столтенберг, НАТО, РОССИЯ
В НАТО не увидели непосредственной угрозы со стороны России
Столтенберг: в НАТО не видят непосредственной угрозы со стороны России
БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Североатлантический альянс не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Саммит блока проходит с девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне.
"Мы сейчас не видим никакой непосредственной военной угрозы в отношении кого-либо из союзников по НАТО", - сказал Столтенберг.
Генсек альянса добавил, что сейчас Россия "слишком занята" проведением СВО.
При этом, по его словам, со стороны Москвы якобы исходит угроза саботажа и кибератак.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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