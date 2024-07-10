https://1prime.ru/20240710/nato-849993037.html

В НАТО не увидели непосредственной угрозы со стороны России

В НАТО не увидели непосредственной угрозы со стороны России - 10.07.2024, ПРАЙМ

В НАТО не увидели непосредственной угрозы со стороны России

Североатлантический альянс не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T15:55+0300

2024-07-10T15:55+0300

2024-07-10T15:55+0300

политика

йенс столтенберг

нато

россия

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Североатлантический альянс не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Саммит блока проходит с девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне."Мы сейчас не видим никакой непосредственной военной угрозы в отношении кого-либо из союзников по НАТО", - сказал Столтенберг.Генсек альянса добавил, что сейчас Россия "слишком занята" проведением СВО. При этом, по его словам, со стороны Москвы якобы исходит угроза саботажа и кибератак. В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20240710/ukraina-849982200.html

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йенс столтенберг, нато, россия