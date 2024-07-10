https://1prime.ru/20240710/nato-849993187.html

НАТО готова поставить Украине новые системы ПВО, заявил Столтенберг

НАТО готова поставить Украине новые системы ПВО, заявил Столтенберг - 10.07.2024, ПРАЙМ

НАТО готова поставить Украине новые системы ПВО, заявил Столтенберг

Соединенные Штаты, Италия, Румыния и Нидерланды готовы направить Киеву пять новых систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил генсек альянса Йенс... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T15:57+0300

2024-07-10T15:57+0300

2024-07-10T15:57+0300

вооружения

нато

украина

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, Италия, Румыния и Нидерланды готовы направить Киеву пять новых систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.Ранее сообщалось, что Украина получит от западных стран новые системы противовоздушной обороны. Согласно данным, Киеву будут переданы американские комплексы Patriot, итальянская SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard."По системам ПВО… некоторые союзники объявили, что смогут поставить пять новых передовых стратегических систем ПВО из США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной страны-союзницы", — заявил он.Москва неоднократно отмечала, что поставки вооружения украинской стороне лишь усугубляют конфликт и не способствуют его разрешению.

https://1prime.ru/20240710/ukraina-849982200.html

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нато, украина