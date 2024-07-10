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НАТО готова поставить Украине новые системы ПВО, заявил Столтенберг - 10.07.2024, ПРАЙМ
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НАТО готова поставить Украине новые системы ПВО, заявил Столтенберг
НАТО готова поставить Украине новые системы ПВО, заявил Столтенберг - 10.07.2024, ПРАЙМ
НАТО готова поставить Украине новые системы ПВО, заявил Столтенберг
Соединенные Штаты, Италия, Румыния и Нидерланды готовы направить Киеву пять новых систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил генсек альянса Йенс... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:57+0300
2024-07-10T15:57+0300
вооружения
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, Италия, Румыния и Нидерланды готовы направить Киеву пять новых систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.Ранее сообщалось, что Украина получит от западных стран новые системы противовоздушной обороны. Согласно данным, Киеву будут переданы американские комплексы Patriot, итальянская SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard."По системам ПВО… некоторые союзники объявили, что смогут поставить пять новых передовых стратегических систем ПВО из США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной страны-союзницы", — заявил он.Москва неоднократно отмечала, что поставки вооружения украинской стороне лишь усугубляют конфликт и не способствуют его разрешению.
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нато, украина
Вооружения, НАТО, УКРАИНА
15:57 10.07.2024
 
НАТО готова поставить Украине новые системы ПВО, заявил Столтенберг

Столтенберг: страны НАТО готовы поставить Украине пять новых систем ПВО

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, Италия, Румыния и Нидерланды готовы направить Киеву пять новых систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Ранее сообщалось, что Украина получит от западных стран новые системы противовоздушной обороны. Согласно данным, Киеву будут переданы американские комплексы Patriot, итальянская SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
"По системам ПВО… некоторые союзники объявили, что смогут поставить пять новых передовых стратегических систем ПВО из США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной страны-союзницы", — заявил он.
Москва неоднократно отмечала, что поставки вооружения украинской стороне лишь усугубляют конфликт и не способствуют его разрешению.
Флаг НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
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ВооруженияНАТОУКРАИНА
 
 
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