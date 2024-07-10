https://1prime.ru/20240710/nato-849993187.html
НАТО готова поставить Украине новые системы ПВО, заявил Столтенберг
НАТО готова поставить Украине новые системы ПВО, заявил Столтенберг - 10.07.2024, ПРАЙМ
НАТО готова поставить Украине новые системы ПВО, заявил Столтенберг
Соединенные Штаты, Италия, Румыния и Нидерланды готовы направить Киеву пять новых систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил генсек альянса Йенс... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:57+0300
2024-07-10T15:57+0300
2024-07-10T15:57+0300
вооружения
нато
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/31/841263111_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_99321336054fe802a716c3ae3a0db2b9.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, Италия, Румыния и Нидерланды готовы направить Киеву пять новых систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.Ранее сообщалось, что Украина получит от западных стран новые системы противовоздушной обороны. Согласно данным, Киеву будут переданы американские комплексы Patriot, итальянская SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard."По системам ПВО… некоторые союзники объявили, что смогут поставить пять новых передовых стратегических систем ПВО из США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной страны-союзницы", — заявил он.Москва неоднократно отмечала, что поставки вооружения украинской стороне лишь усугубляют конфликт и не способствуют его разрешению.
https://1prime.ru/20240710/ukraina-849982200.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/31/841263111_266:0:1933:1250_1920x0_80_0_0_43f09f40a222ab05e8fb895d88aac94f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, украина
Вооружения, НАТО, УКРАИНА
НАТО готова поставить Украине новые системы ПВО, заявил Столтенберг
Столтенберг: страны НАТО готовы поставить Украине пять новых систем ПВО
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, Италия, Румыния и Нидерланды готовы направить Киеву пять новых систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Ранее сообщалось, что Украина получит от западных стран новые системы противовоздушной обороны. Согласно данным, Киеву будут переданы американские комплексы Patriot, итальянская SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
"По системам ПВО… некоторые союзники объявили, что смогут поставить пять новых передовых стратегических систем ПВО из США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной страны-союзницы", — заявил он.
Москва неоднократно отмечала, что поставки вооружения украинской стороне лишь усугубляют конфликт и не способствуют его разрешению.
В США попытались объяснить, для чего НАТО понадобилась Украина