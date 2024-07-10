https://1prime.ru/20240710/nato-849997450.html

НАТО намерена поддерживать каналы связи с Россией, пишут СМИ

НАТО намерена поддерживать каналы связи с Россией, пишут СМИ - 10.07.2024, ПРАЙМ

НАТО намерена поддерживать каналы связи с Россией, пишут СМИ

НАТО намерена сохранять связь с Россией, чтобы снизить возможные риски и предотвратить эскалацию конфликта, пишет Reuters. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T17:48+0300

2024-07-10T17:48+0300

2024-07-10T17:48+0300

политика

нато

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/41/841264114_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_b3c7b780ed92bc1605b46fa6898f7b7d.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. НАТО намерена сохранять связь с Россией, чтобы снизить возможные риски и предотвратить эскалацию конфликта, пишет Reuters."НАТО хочет поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы уменьшить риски и предотвратить эскалацию", — сказано в материал агентства со ссылкой на черновик коммюнике.Отмечается, что НАТО призывает Китай участвовать в обсуждении стратегических рисков с целью их снижения. Это связано с растущей конфронтацией между Западом и Китаем.Альянс также призывает к сотрудничеству и обмену информацией, чтобы избежать недоразумений и установить мирные отношения, заключили в издании.Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.

https://1prime.ru/20240710/nato-849993037.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, россия, китай