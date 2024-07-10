https://1prime.ru/20240710/nato-849997450.html
НАТО намерена поддерживать каналы связи с Россией, пишут СМИ
НАТО намерена поддерживать каналы связи с Россией, пишут СМИ - 10.07.2024, ПРАЙМ
НАТО намерена поддерживать каналы связи с Россией, пишут СМИ
НАТО намерена сохранять связь с Россией, чтобы снизить возможные риски и предотвратить эскалацию конфликта, пишет Reuters. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T17:48+0300
2024-07-10T17:48+0300
2024-07-10T17:48+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. НАТО намерена сохранять связь с Россией, чтобы снизить возможные риски и предотвратить эскалацию конфликта, пишет Reuters."НАТО хочет поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы уменьшить риски и предотвратить эскалацию", — сказано в материал агентства со ссылкой на черновик коммюнике.Отмечается, что НАТО призывает Китай участвовать в обсуждении стратегических рисков с целью их снижения. Это связано с растущей конфронтацией между Западом и Китаем.Альянс также призывает к сотрудничеству и обмену информацией, чтобы избежать недоразумений и установить мирные отношения, заключили в издании.Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.
https://1prime.ru/20240710/nato-849993037.html
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нато, россия, китай
Политика, НАТО, РОССИЯ, КИТАЙ
НАТО намерена поддерживать каналы связи с Россией, пишут СМИ
Reuters: НАТО хочет поддерживать каналы связи с РФ для предотвращения эскалации
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. НАТО намерена сохранять связь с Россией, чтобы снизить возможные риски и предотвратить эскалацию конфликта, пишет Reuters.
"НАТО хочет поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы уменьшить риски и предотвратить эскалацию", — сказано в материал агентства со ссылкой на черновик коммюнике.
Отмечается, что НАТО призывает Китай участвовать в обсуждении стратегических рисков с целью их снижения. Это связано с растущей конфронтацией между Западом и Китаем.
Альянс также призывает к сотрудничеству и обмену информацией, чтобы избежать недоразумений и установить мирные отношения, заключили в издании.
Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.
В НАТО не увидели непосредственной угрозы со стороны России