https://1prime.ru/20240710/nato-849997814.html
В НАТО отметили важность сильной европейской обороны
В НАТО отметили важность сильной европейской обороны - 10.07.2024, ПРАЙМ
В НАТО отметили важность сильной европейской обороны
НАТО признает важность более сильной и эффективной европейской обороны, передают Reuters со ссылкой на черновик коммюнике саммита. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T18:01+0300
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2024-07-10T18:01+0300
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. НАТО признает важность более сильной и эффективной европейской обороны, передают Reuters со ссылкой на черновик коммюнике саммита. "НАТО признает важность более сильной и более эффективной европейской обороны", — говорится в сообщении.Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три темы: усиление роли блока в финансировании военной помощи Украине, укрепление сдерживания России и расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего конфликта Запада и Китая.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.
https://1prime.ru/20240710/nato-849997450.html
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нато, европа
В НАТО отметили важность сильной европейской обороны
Reuters: НАТО признает важность более сильной и эффективной европейской обороны
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ.
НАТО признает важность более сильной и эффективной европейской обороны, передают Reuters
со ссылкой на черновик коммюнике саммита.
"НАТО признает важность более сильной и более эффективной европейской обороны", — говорится в сообщении.
Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля.
На повестке три темы: усиление роли блока в финансировании военной помощи Украине, укрепление сдерживания России и расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего конфликта Запада и Китая.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.
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