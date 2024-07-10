https://1prime.ru/20240710/nato-849997814.html

В НАТО отметили важность сильной европейской обороны

В НАТО отметили важность сильной европейской обороны - 10.07.2024, ПРАЙМ

В НАТО отметили важность сильной европейской обороны

НАТО признает важность более сильной и эффективной европейской обороны, передают Reuters со ссылкой на черновик коммюнике саммита. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T18:01+0300

2024-07-10T18:01+0300

2024-07-10T18:01+0300

политика

нато

европа

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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. НАТО признает важность более сильной и эффективной европейской обороны, передают Reuters со ссылкой на черновик коммюнике саммита. "НАТО признает важность более сильной и более эффективной европейской обороны", — говорится в сообщении.Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три темы: усиление роли блока в финансировании военной помощи Украине, укрепление сдерживания России и расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего конфликта Запада и Китая.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.

https://1prime.ru/20240710/nato-849997450.html

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