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В НАТО отметили важность сильной европейской обороны - 10.07.2024, ПРАЙМ
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В НАТО отметили важность сильной европейской обороны
В НАТО отметили важность сильной европейской обороны - 10.07.2024, ПРАЙМ
В НАТО отметили важность сильной европейской обороны
НАТО признает важность более сильной и эффективной европейской обороны, передают Reuters со ссылкой на черновик коммюнике саммита. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T18:01+0300
2024-07-10T18:01+0300
политика
нато
европа
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. НАТО признает важность более сильной и эффективной европейской обороны, передают Reuters со ссылкой на черновик коммюнике саммита. "НАТО признает важность более сильной и более эффективной европейской обороны", — говорится в сообщении.Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три темы: усиление роли блока в финансировании военной помощи Украине, укрепление сдерживания России и расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего конфликта Запада и Китая.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.
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европа
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нато, европа
Политика, НАТО, ЕВРОПА
18:01 10.07.2024
 
В НАТО отметили важность сильной европейской обороны

Reuters: НАТО признает важность более сильной и эффективной европейской обороны

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. НАТО признает важность более сильной и эффективной европейской обороны, передают Reuters со ссылкой на черновик коммюнике саммита.
"НАТО признает важность более сильной и более эффективной европейской обороны", — говорится в сообщении.
Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля.
На повестке три темы: усиление роли блока в финансировании военной помощи Украине, укрепление сдерживания России и расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего конфликта Запада и Китая.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
НАТО намерена поддерживать каналы связи с Россией, пишут СМИ
17:48
 
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