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Премьер Эстонии высказала пожелание по саммиту НАТО - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Премьер Эстонии высказала пожелание по саммиту НАТО
Премьер Эстонии высказала пожелание по саммиту НАТО - 10.07.2024, ПРАЙМ
Премьер Эстонии высказала пожелание по саммиту НАТО
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила пожелание, что Россия на саммите НАТО в Вашингтоне будет объявлена "долгосрочной угрозой". | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T19:11+0300
2024-07-10T19:11+0300
политика
россия
нато
кая каллас
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила пожелание, что Россия на саммите НАТО в Вашингтоне будет объявлена "долгосрочной угрозой"."НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой", — заявила она журналистам на полях саммита НАТО, трансляция велась на YouTube-канале альянса. Каллас также считает, что странам-членам альянса нужно работать над "сдерживанием" России. Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли в военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания России, а также расширение партнерства с Азией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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россия, нато, кая каллас
Политика, РОССИЯ, НАТО, Кая Каллас
19:11 10.07.2024
 
Премьер Эстонии высказала пожелание по саммиту НАТО

Премьер Эстонии надеется, что РФ на саммите НАТО будет объявлена "долгосрочной угрозой"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила пожелание, что Россия на саммите НАТО в Вашингтоне будет объявлена "долгосрочной угрозой".
"НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой", — заявила она журналистам на полях саммита НАТО, трансляция велась на YouTube-канале альянса.
Каллас также считает, что странам-членам альянса нужно работать над "сдерживанием" России.
Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли в военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания России, а также расширение партнерства с Азией.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
СМИ назвали назначение Каи Каллас "утешительным призом"
2 июля, 18:02
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
ПолитикаРОССИЯНАТОКая Каллас
 
 
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