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НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины

НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины - 10.07.2024, ПРАЙМ

НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины

НАТО на этой неделе объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины на пути в альянс, заявил заместитель советника президента США... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T23:28+0300

2024-07-10T23:28+0300

2024-07-10T23:29+0300

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ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. НАТО на этой неделе объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины на пути в альянс, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер. По словам Файнера, речь пойдет, в частности, об укреплении украинских средств ПВО, военных мощностях, бронежилетов и униформы.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО "пытается так обрисовать сближение Украины с альянсом, чтобы все здравомыслящие люди понимали, что о членстве Украины в НАТО речь не идет".

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нато, украина