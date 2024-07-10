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НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины
НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины - 10.07.2024, ПРАЙМ
НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины
НАТО на этой неделе объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины на пути в альянс, заявил заместитель советника президента США... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T23:28+0300
2024-07-10T23:28+0300
2024-07-10T23:29+0300
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ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. НАТО на этой неделе объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины на пути в альянс, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер. По словам Файнера, речь пойдет, в частности, об укреплении украинских средств ПВО, военных мощностях, бронежилетов и униформы.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО "пытается так обрисовать сближение Украины с альянсом, чтобы все здравомыслящие люди понимали, что о членстве Украины в НАТО речь не идет".
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нато, украина
НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины
Белый дом: НАТО объявит о новых мерах поддержки Украины для вступления в альянс
ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. НАТО на этой неделе объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины на пути в альянс, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
По словам Файнера, речь пойдет, в частности, об укреплении украинских средств ПВО, военных мощностях, бронежилетов и униформы.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО "пытается так обрисовать сближение Украины с альянсом, чтобы все здравомыслящие люди понимали, что о членстве Украины в НАТО речь не идет".