https://1prime.ru/20240710/nato-850003081.html

НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России

НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России - 10.07.2024, ПРАЙМ

НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России

НАТО потребовала от всех стран не оказывать России поддержки в рамках украинского конфликта и осуждает любое такое взаимодействие, следует из совместной... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T23:57+0300

2024-07-10T23:57+0300

2024-07-10T23:58+0300

политика

нато

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ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. НАТО потребовала от всех стран не оказывать России поддержки в рамках украинского конфликта и осуждает любое такое взаимодействие, следует из совместной декларации членов альянса. "Мы призываем все страны не оказывать никакой помощи агрессии России. Мы осуждаем всех тех, кто содействует и тем самым продлевает российские военные действия на Украине", — указано в документе. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

https://1prime.ru/20240710/ssha-850001354.html

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