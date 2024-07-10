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Турция и РФ заключат соглашение по торговле в нацвалютах, заявил эксперт

Турция и РФ заключат соглашение по торговле в нацвалютах, заявил эксперт - 10.07.2024, ПРАЙМ

Турция и РФ заключат соглашение по торговле в нацвалютах, заявил эксперт

Турция и Россия в ближайшее время могут заключить своп-соглашение по торговле в национальных валютах, считает экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T09:12+0300

2024-07-10T09:12+0300

2024-07-10T09:28+0300

россия

турция

торговля в нацвалютах

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АНКАРА, 10 июл – ПРАЙМ. Турция и Россия в ближайшее время могут заключить своп-соглашение по торговле в национальных валютах, считает экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Президент России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали на встрече в Астане в среду вопросы платежей между странами, сообщил ранее журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, Москва и Анкара переходят на расчеты в национальные валюты, это клиринговые платежи для обеспечения импорта в счет экспортной продукции, и другие направления, которые позволяют обеспечить торгово-экономический оборот. "К сожалению, в последние недели возникли очень серьезные проблемы с платежами из России. Причина в том, что турецкие банки заблокировали платежи из России, эти блокировки со временем снимаются, но, конечно, это мешает функционированию торговли, если мы посмотрим на данные по экспорту и импорту", - сказал РИА Новости эксперт. По его словам, оставаться в таком положении, особенно в этих экономических условиях, недопустимо. "Несмотря на санкционное давление Запада, предпринимается ряд инициатив по поиску промежуточных формул, об этом говорил и Новак. Я ожидаю, что в ближайшее время может быть заключено своп-соглашение с Россией и будет обеспечен механизм, когда торговля в национальных валютах начнет осуществляться по каналу, как это делает Россия с Китаем", - сказал он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, турция, торговля в нацвалютах