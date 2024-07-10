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Госдума ввела прогрессивную шкалу НДФЛ с 2025 года

Госдума ввела прогрессивную шкалу НДФЛ с 2025 года - 10.07.2024, ПРАЙМ

Госдума ввела прогрессивную шкалу НДФЛ с 2025 года

Госдума приняла закон, который вводит с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22% в зависимости от размера доходов граждан. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T09:46+0300

2024-07-10T09:46+0300

2024-07-10T09:47+0300

налоги

россия

госдума

прогрессивная шкала ндфл

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который вводит с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22% в зависимости от размера доходов граждан. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы России, в том числе вводит пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Исходя из нее, базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Затем она плавно повышается: до 15% на доход до 5 миллионов рублей в год, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по самой высокой ставке 22%. При этом из-под повышенного НДФЛ выводится денежное довольствие и иные выплаты участников специальной военной операции, а также северные надбавки. Для самозанятых также ничего не меняется: действующие ставки налога на профессиональный доход сохраняются. Кроме того, предусматривается одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами (при доходе до 2,4 миллиона рублей в год - 13%, свыше этой суммы – 15%). Закон также увеличивает до 450 тысяч с 350 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка - до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка – до 6000 рублей. А для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится вычет в размере 18 тысяч рублей в год. Помимо этого, меняется принцип уплаты НДФЛ в фиксированном размере для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями (КИК). При выборе такого режима не требуется декларировать доходы. Сейчас фиксированный налог платится в размере 5 миллионов рублей независимо от количества КИК, которыми владеет такое лицо. Теперь те, кто имеет не более пяти КИК, заплатят по 5 миллионов рублей за каждую, а для владельцев большего количества компаний вводится единый фиксированный платеж в 25 миллионов рублей независимо от их числа. Кроме того, если в отношении иностранной организации или ее контролирующего лица действуют санкции иностранных государств, из-за которых в ней вводится принудительное внешнее управление, то это лицо будет вправе уведомить налоговый орган о прекращении участия в такой КИК. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

https://1prime.ru/20240709/ndfl-849948786.html

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россия, госдума, прогрессивная шкала ндфл