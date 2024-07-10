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Госдума повысила госпошлины за регистрацию дорогой недвижимости

Госдума повысила госпошлины за регистрацию дорогой недвижимости - 10.07.2024, ПРАЙМ

Госдума повысила госпошлины за регистрацию дорогой недвижимости

Госдума приняла закон, предусматривающий, в частности, повышение с 2025 года госпошлин за государственную регистрацию прав на дорогую недвижимость и сделок с... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T09:53+0300

2024-07-10T09:53+0300

2024-07-10T09:53+0300

налоги

госдума

недвижимость

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, предусматривающий, в частности, повышение с 2025 года госпошлин за государственную регистрацию прав на дорогую недвижимость и сделок с ней. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, в том числе изменяет принцип уплаты пошлины за госрегистрацию прав собственности на дорогую недвижимость и сделок с ней. Фиксированные размеры госпошлин повышаются вдвое для физлиц (до 4000 рублей) и организаций (до 44 тысяч рублей) при сделках с недвижимостью, кадастровая стоимость которой не определена или не превышает 20 миллионов и 22 миллионов рублей соответственно. Если стоимость недвижимости превышает эти пороговые значения, то пошлина для физлиц составит 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% цены сделки, являющейся основанием перехода права собственности на нее, и не более 500 тысяч рублей; а для организаций - 0,2% кадастровой стоимости, но не менее 0,2% цены сделки и не более 1 миллиона рублей. Для религиозных организаций одного вероисповедания, заключивших между собой договор пожертвования недвижимого имущества религиозного назначения, пошлина сохраняется на уровне 2000 рублей независимо от его стоимости. Пошлина за государственный кадастровый учет созданных (образованных) объектов недвижимости устанавливается для физлиц в размере 2000 рублей, для организаций - 22 тысячи рублей; за изменение сведений об объекте недвижимости – 1000 рублей и 2000 рублей соответственно. А если одновременно с таким учетом осуществляется и госрегистрация прав на созданные (образованные) объекты недвижимости, стоимость которых не определена или не превышает 20 миллионов рублей для физлиц и 22 миллиона рублей для организаций, то пошлина для них составит 6000 рублей и 66 тысяч рублей соответственно. В случае превышения этой стоимости будут браться пошлины для сделок с такой дорогой недвижимостью, увеличенные на 2000 рублей для физлиц и на 22 тысячи рублей - для организаций. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.Госдума приняла закон, предусматривающий, в частности, повышение с 2025 года налоговой нагрузки на дорогостоящие недвижимость и земельные участки.Документ вносит изменения в Налоговый кодекс (НК) в целях совершенствования налоговой системы РФ, в том числе в части налогообложения недвижимого имущества и земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.Максимальные ставки налогов на имущество организаций и физлиц в отношении такой дорогостоящей недвижимости увеличиваются с 2% до 2,5%, а земельного налога в отношении таких земельных участков - с 0,3% до 1,5%. Налог на имущество организаций относится к региональным налогам, а налог на имущество физлиц и земельный - к местным. Поэтому конкретные ставки устанавливаются на соответствующих уровнях, а в НК установлены лишь максимальные значения, которые регионы и муниципалитеты не вправе превышать.Закон также повышает вдвое некоторые госпошлины, в том числе за внесение изменений в записи Единого госреестра недвижимости о правах, ограничениях прав и обременениях имущества, за госрегистрацию соглашений об изменении или о расторжении договора аренды, зарегистрированного в этом реестре: для физлиц - до 700 рублей, для организаций – до 1000 рублей. До 1000 рублей увеличивается и пошлина за госрегистрацию перехода права собственности на объект недвижимости в связи с реорганизацией юрлица в форме преобразования.Пошлина за внесение изменений и дополнений в регистрационную запись об ипотеке составит 400 рублей для физлиц, 1200 рублей – для организаций. Пошлина за госрегистрацию при смене залогодержателя, уступке прав по ипотеке вырастет до 2000 рублей с 1600 рублей, а при смене владельца по закладной – до 1000 рублей с 350 рублей. Размер пошлины за госрегистрацию договора участия в долевом строительстве также удваивается: для физлиц – до 700 рублей, для организаций – до 12 тысяч рублей.Вдвое увеличивается и пошлина за госрегистрацию права собственности физлица на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, либо на создаваемый или созданный на таком участке объект недвижимости - до 700 рублей. Если же одновременно с этим осуществляется и государственный кадастровый учет, пошлина составит 1000 рублей. Аналогичные пошлины будут и при госрегистрации прав на земли сельхозназначения, а пошлина за госрегистрацию доли на такую землю повышается до 200 со 100 рублей.Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, недвижимость