https://1prime.ru/20240710/neft-849981370.html
Нефтяные фьючерсы опускаются после выхода данных по инфляции в Китае
Нефтяные фьючерсы опускаются после выхода данных по инфляции в Китае - 10.07.2024, ПРАЙМ
Нефтяные фьючерсы опускаются после выхода данных по инфляции в Китае
Цены на нефть снизились в среду после того, как данные показали, что инфляция в Китае, крупнейшем импортере нефти, оказалась слабее, чем ожидалось. Трейдеры... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T11:48+0300
2024-07-10T11:48+0300
2024-07-10T11:48+0300
рынки
мировой рынок нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в среду после того, как данные показали, что инфляция в Китае, крупнейшем импортере нефти, оказалась слабее, чем ожидалось. Трейдеры оценивали растущую вероятность заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа перед ожидаемым возобновлением переговоров позднее в среду.По состоянию на 05.15 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 27 центов, или на 0,3%, до 84,39 доллара за баррель, после падения на 1,3% за предыдущую сессию.Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 20 центов, или 0,25%, до 81,21 доллара за баррель после падения на 1,1% на предыдущей сессии.За предыдущие три сессии оба контракта потеряли около 3% на признаках того, что энергетическая отрасль Техаса осталась относительно невредимой после урагана "Берил", обрушившегося на регион в понедельник.Во вторник нефтегазовые компании возобновили некоторые операции. Некоторые порты вновь открылись, а большинство производителей и предприятий наращивали объемы производства, хотя часть объектов получили повреждения, и электроснабжение еще не полностью восстановлено."Ожидания спада напряженности на Ближнем Востоке и более слабые, чем прогнозировалось, данные по индексу потребительских цен в Китае за июнь сегодня оказали давление на цены на нефть", - сказала независимый рыночный аналитик Тина Тен.Потребительские цены во второй по величине экономике мира в июне выросли пятый месяц подряд, но не оправдали ожиданий, в то время как дефляция цен производителей сохранилась.Что касается Ближнего Востока, то в Дохе сегодня должны возобновиться переговоры о прекращении огня в секторе Газа, в которых примут участие руководители разведслужб Египта, США и Израиля.Запасы сырой нефти и бензина в США снизились на прошлой неделе, как сообщили во вторник рыночные источники, ссылаясь на данные Американского института нефти (API). Это указывает на устойчивый летний спрос на топливо и стимулирует подъем после нескольких дней снижения.По данным API, запасы сырой нефти за неделю, закончившуюся 5 июля, сократились на 1,923 млн баррелей. Запасы бензина упали на 2,954 млн баррелей, однако запасы дистиллятов выросли на 2,342 млн баррелей.Управление энергетической информации США (EIA) во вторник в отчете указало, что, как оно прогнозирует, в следующем году мировой спрос на нефть превысит предложение.Снижение котировок сдерживается комментариями председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который заявил, что доводы в пользу снижения процентных ставок становятся все более весомыми.Снижение процентных ставок должно подстегнуть экономический рост, а значит, и потребление нефти.После комментариев Пауэлла инвесторы оценивали вероятность снижения ставки ФРС в сентябре почти в 70%."Пауэлл в своем выступлении в сенате подтвердил улучшение данных за июньский квартал и заявил, что еще больше позитивных данных повысят уверенность в перспективах инфляции", - отметили аналитики ANZ в своей заметке в среду.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b499d409cb96441bdace78ba439f24bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, мировой рынок нефти
Рынки, мировой рынок нефти
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в среду после того, как данные показали, что инфляция в Китае, крупнейшем импортере нефти, оказалась слабее, чем ожидалось. Трейдеры оценивали растущую вероятность заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа перед ожидаемым возобновлением переговоров позднее в среду.
По состоянию на 05.15 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 27 центов, или на 0,3%, до 84,39 доллара за баррель, после падения на 1,3% за предыдущую сессию.
Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 20 центов, или 0,25%, до 81,21 доллара за баррель после падения на 1,1% на предыдущей сессии.
За предыдущие три сессии оба контракта потеряли около 3% на признаках того, что энергетическая отрасль Техаса осталась относительно невредимой после урагана "Берил", обрушившегося на регион в понедельник.
Во вторник нефтегазовые компании возобновили некоторые операции. Некоторые порты вновь открылись, а большинство производителей и предприятий наращивали объемы производства, хотя часть объектов получили повреждения, и электроснабжение еще не полностью восстановлено.
"Ожидания спада напряженности на Ближнем Востоке и более слабые, чем прогнозировалось, данные по индексу потребительских цен в Китае за июнь сегодня оказали давление на цены на нефть", - сказала независимый рыночный аналитик Тина Тен.
Потребительские цены во второй по величине экономике мира в июне выросли пятый месяц подряд, но не оправдали ожиданий, в то время как дефляция цен производителей сохранилась.
Что касается Ближнего Востока, то в Дохе сегодня должны возобновиться переговоры о прекращении огня в секторе Газа, в которых примут участие руководители разведслужб Египта, США и Израиля.
Запасы сырой нефти и бензина в США снизились на прошлой неделе, как сообщили во вторник рыночные источники, ссылаясь на данные Американского института нефти (API). Это указывает на устойчивый летний спрос на топливо и стимулирует подъем после нескольких дней снижения.
По данным API, запасы сырой нефти за неделю, закончившуюся 5 июля, сократились на 1,923 млн баррелей. Запасы бензина упали на 2,954 млн баррелей, однако запасы дистиллятов выросли на 2,342 млн баррелей.
Управление энергетической информации США (EIA) во вторник в отчете указало, что, как оно прогнозирует, в следующем году мировой спрос на нефть превысит предложение.
Снижение котировок сдерживается комментариями председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который заявил, что доводы в пользу снижения процентных ставок становятся все более весомыми.
Снижение процентных ставок должно подстегнуть экономический рост, а значит, и потребление нефти.
После комментариев Пауэлла инвесторы оценивали вероятность снижения ставки ФРС в сентябре почти в 70%.
"Пауэлл в своем выступлении в сенате подтвердил улучшение данных за июньский квартал и заявил, что еще больше позитивных данных повысят уверенность в перспективах инфляции", - отметили аналитики ANZ в своей заметке в среду.