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Нефтяные фьючерсы опускаются после выхода данных по инфляции в Китае

Нефтяные фьючерсы опускаются после выхода данных по инфляции в Китае - 10.07.2024, ПРАЙМ

Нефтяные фьючерсы опускаются после выхода данных по инфляции в Китае

Цены на нефть снизились в среду после того, как данные показали, что инфляция в Китае, крупнейшем импортере нефти, оказалась слабее, чем ожидалось. Трейдеры... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T11:48+0300

2024-07-10T11:48+0300

2024-07-10T11:48+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в среду после того, как данные показали, что инфляция в Китае, крупнейшем импортере нефти, оказалась слабее, чем ожидалось. Трейдеры оценивали растущую вероятность заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа перед ожидаемым возобновлением переговоров позднее в среду.По состоянию на 05.15 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 27 центов, или на 0,3%, до 84,39 доллара за баррель, после падения на 1,3% за предыдущую сессию.Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 20 центов, или 0,25%, до 81,21 доллара за баррель после падения на 1,1% на предыдущей сессии.За предыдущие три сессии оба контракта потеряли около 3% на признаках того, что энергетическая отрасль Техаса осталась относительно невредимой после урагана "Берил", обрушившегося на регион в понедельник.Во вторник нефтегазовые компании возобновили некоторые операции. Некоторые порты вновь открылись, а большинство производителей и предприятий наращивали объемы производства, хотя часть объектов получили повреждения, и электроснабжение еще не полностью восстановлено."Ожидания спада напряженности на Ближнем Востоке и более слабые, чем прогнозировалось, данные по индексу потребительских цен в Китае за июнь сегодня оказали давление на цены на нефть", - сказала независимый рыночный аналитик Тина Тен.Потребительские цены во второй по величине экономике мира в июне выросли пятый месяц подряд, но не оправдали ожиданий, в то время как дефляция цен производителей сохранилась.Что касается Ближнего Востока, то в Дохе сегодня должны возобновиться переговоры о прекращении огня в секторе Газа, в которых примут участие руководители разведслужб Египта, США и Израиля.Запасы сырой нефти и бензина в США снизились на прошлой неделе, как сообщили во вторник рыночные источники, ссылаясь на данные Американского института нефти (API). Это указывает на устойчивый летний спрос на топливо и стимулирует подъем после нескольких дней снижения.По данным API, запасы сырой нефти за неделю, закончившуюся 5 июля, сократились на 1,923 млн баррелей. Запасы бензина упали на 2,954 млн баррелей, однако запасы дистиллятов выросли на 2,342 млн баррелей.Управление энергетической информации США (EIA) во вторник в отчете указало, что, как оно прогнозирует, в следующем году мировой спрос на нефть превысит предложение.Снижение котировок сдерживается комментариями председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который заявил, что доводы в пользу снижения процентных ставок становятся все более весомыми.Снижение процентных ставок должно подстегнуть экономический рост, а значит, и потребление нефти.После комментариев Пауэлла инвесторы оценивали вероятность снижения ставки ФРС в сентябре почти в 70%."Пауэлл в своем выступлении в сенате подтвердил улучшение данных за июньский квартал и заявил, что еще больше позитивных данных повысят уверенность в перспективах инфляции", - отметили аналитики ANZ в своей заметке в среду.

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рынки, мировой рынок нефти