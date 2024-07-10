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Цены на нефть стабилизировались в свете сохранения прогнозов ОПЕК

Цены на нефть стабилизировались в свете сохранения прогнозов ОПЕК - 10.07.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть стабилизировались в свете сохранения прогнозов ОПЕК

Цены на нефть в среду стабилизировались. Организация стран –экспортеров нефти оставила без изменений прогноз роста спроса на нефть в этом и следующем году... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T19:41+0300

2024-07-10T19:41+0300

2024-07-10T19:41+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть в среду стабилизировались. Организация стран –экспортеров нефти оставила без изменений прогноз роста спроса на нефть в этом и следующем году. Запасы нефти и бензина в США, скорее всего, на прошлой неделе снизились.По состоянию на 12.12 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 11 центов, или на 0,1%, до 84,55 доллара за баррель после падения на 1,3% за предыдущую сессию.Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 7 центов, или 0,1%, до 81,34 доллара за баррель после падения на 1,1% на предыдущей сессии.ОПЕК сохранила прогнозы мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 году на уровне 2,25 млн баррелей в день и 1,85 млн баррелей в день соответственно, как следует из ежемесячного отчета, опубликованного в среду.Согласно рыночным источникам, сославшимся на данные Американского института нефти по состоянию на вторник, запасы в США снизились на 1,923 млн баррелей, а бензина – на 2,954 млн баррелей.Официальные показатели Управления энергетической информации США выйдут в 14.30 по Гринвичу.Фьючерсы на оба сорта нефти завершили три предыдущие сессии с понижением на фоне признаков того, что нефтегазовая отрасль Техаса пережила ураган "Берил" без существенных потерь.Во вторник нефтегазовые компании возобновили некоторые операции. Некоторые порты вновь открылись, а большинство производителей и предприятий наращивали объемы производства, хотя часть объектов получили повреждения, и электроснабжение еще не полностью восстановлено."Последнюю волну распродажи можно объяснить двумя основными факторами: потенциальным возобновлением переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС и ураганом 'Берил'", – заметил аналитик PVM Oil Тамаш Варга.Что касается Ближнего Востока, то в Дохе сегодня должны возобновиться переговоры о прекращении огня в секторе Газа, в которых примут участие руководители разведслужб Египта, США и Израиля.Опасения насчет спроса в Китае тоже сказались на ценах на нефть, поскольку потребительские цены во второй по величине экономике мира в июне выросли пятый месяц подряд, но не оправдали ожидания, тогда как дефляция цен производителей продолжилась.BP в среду опубликовала ежегодный прогноз для нефтегазового рынка, в котором отметила, что пик спроса на нефть, по ее расчетам, придется на следующий год и что в обоих из двух основных сценариев развития событий предполагается быстрый рост мощностей в области солнечной энергетики и энергии ветра.

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рынки, мировой рынок нефти