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Нефтяные фьючерсы выросли после выхода данных по запасам в США

Нефтяные фьючерсы выросли после выхода данных по запасам в США - 10.07.2024, ПРАЙМ

Нефтяные фьючерсы выросли после выхода данных по запасам в США

Цены на нефть в среду выросли. Скачок объемов переработки в США на прошлой неделе спровоцировал более серьезное сокращение запасов в хранилищах нефти и бензина, | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T19:44+0300

2024-07-10T19:44+0300

2024-07-10T19:44+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть в среду выросли. Скачок объемов переработки в США на прошлой неделе спровоцировал более серьезное сокращение запасов в хранилищах нефти и бензина, чем ожидалось.По состоянию на 15.19 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 66 центов, или на 0,78%, до 85,32 доллара за баррель после падения на 1,3% за предыдущую сессию.Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 86центов, или 1,06%, до 82,27 доллара за баррель после падения на 1,1% на предыдущей сессии.Управление энергетической информации США(EIA) сообщило, что на неделе, истекшей 5 июля, запасы нефти сократились на 3,4 млн баррелей до 445,1 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики ожидали более скромное сокращение запасов – на 1,3 млн баррелей.Запасы бензина снизились на 2 млн баррелей до 229,7 млн баррелей, что заметно превосходит прогноз аналитиков, ожидавших сокращение на 600 000 баррелей. Данные охватывают неделю, на которую пришелся День независимости."Судя по всему, рост цен сейчас в первую очередь обеспечен данными EIA", – заметил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

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рынки, мировой рынок нефти