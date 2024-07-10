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Нефтяные фьючерсы выросли после выхода данных по запасам в США
Нефтяные фьючерсы выросли после выхода данных по запасам в США - 10.07.2024, ПРАЙМ
Нефтяные фьючерсы выросли после выхода данных по запасам в США
Цены на нефть в среду выросли. Скачок объемов переработки в США на прошлой неделе спровоцировал более серьезное сокращение запасов в хранилищах нефти и бензина, | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T19:44+0300
2024-07-10T19:44+0300
2024-07-10T19:44+0300
рынки
мировой рынок нефти
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть в среду выросли. Скачок объемов переработки в США на прошлой неделе спровоцировал более серьезное сокращение запасов в хранилищах нефти и бензина, чем ожидалось.По состоянию на 15.19 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 66 центов, или на 0,78%, до 85,32 доллара за баррель после падения на 1,3% за предыдущую сессию.Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 86центов, или 1,06%, до 82,27 доллара за баррель после падения на 1,1% на предыдущей сессии.Управление энергетической информации США(EIA) сообщило, что на неделе, истекшей 5 июля, запасы нефти сократились на 3,4 млн баррелей до 445,1 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики ожидали более скромное сокращение запасов – на 1,3 млн баррелей.Запасы бензина снизились на 2 млн баррелей до 229,7 млн баррелей, что заметно превосходит прогноз аналитиков, ожидавших сокращение на 600 000 баррелей. Данные охватывают неделю, на которую пришелся День независимости."Судя по всему, рост цен сейчас в первую очередь обеспечен данными EIA", – заметил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.
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рынки, мировой рынок нефти
Рынки, мировой рынок нефти
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть в среду выросли. Скачок объемов переработки в США на прошлой неделе спровоцировал более серьезное сокращение запасов в хранилищах нефти и бензина, чем ожидалось.
По состоянию на 15.19 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 66 центов, или на 0,78%, до 85,32 доллара за баррель после падения на 1,3% за предыдущую сессию.
Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 86центов, или 1,06%, до 82,27 доллара за баррель после падения на 1,1% на предыдущей сессии.
Управление энергетической информации США(EIA) сообщило, что на неделе, истекшей 5 июля, запасы нефти сократились на 3,4 млн баррелей до 445,1 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики ожидали более скромное сокращение запасов – на 1,3 млн баррелей.
Запасы бензина снизились на 2 млн баррелей до 229,7 млн баррелей, что заметно превосходит прогноз аналитиков, ожидавших сокращение на 600 000 баррелей. Данные охватывают неделю, на которую пришелся День независимости.
"Судя по всему, рост цен сейчас в первую очередь обеспечен данными EIA", – заметил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.