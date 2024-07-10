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ОАЭ в 2023 году закупили рекордный объем российских нефтепродуктов - 10.07.2024, ПРАЙМ
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ОАЭ в 2023 году закупили рекордный объем российских нефтепродуктов
ОАЭ в 2023 году закупили рекордный объем российских нефтепродуктов - 10.07.2024, ПРАЙМ
ОАЭ в 2023 году закупили рекордный объем российских нефтепродуктов
В 2023 году ОАЭ увеличили импорт российских нефтепродуктов в четыре раза, показатели достигли рекордных отметок в 971,4 миллиона долларов. Об этом... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T05:50+0300
2024-07-10T05:50+0300
россия
оаэ
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В 2023 году ОАЭ увеличили импорт российских нефтепродуктов в четыре раза, показатели достигли рекордных отметок в 971,4 миллиона долларов. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных министерства экономики эмиратов.Так, по данным ведомства, в ушедшем году эмираты закупили у России нефтепродуктов на 971,4 миллиона долларов против 237,8 миллиона в 2022 году, что стало максимумом за все время торговли двух стран. Кроме того, ближневосточная страна увеличила и импорт угля из России - в 1,7 раза, до 75,3 миллиона долларов. В целом товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов вырос в 2023 году на 3,5% - до рекордных 11,2 миллиарда долларов.
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россия, оаэ, нефтепродукты
РОССИЯ, ОАЭ, нефтепродукты
05:50 10.07.2024
 
ОАЭ в 2023 году закупили рекордный объем российских нефтепродуктов

Покупки ОАЭ нефтепродуктов из РФ в 2023 году выросли вчетверо, до $971 миллионов

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В 2023 году ОАЭ увеличили импорт российских нефтепродуктов в четыре раза, показатели достигли рекордных отметок в 971,4 миллиона долларов. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных министерства экономики эмиратов.
Так, по данным ведомства, в ушедшем году эмираты закупили у России нефтепродуктов на 971,4 миллиона долларов против 237,8 миллиона в 2022 году, что стало максимумом за все время торговли двух стран.
Кроме того, ближневосточная страна увеличила и импорт угля из России - в 1,7 раза, до 75,3 миллиона долларов.
В целом товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов вырос в 2023 году на 3,5% - до рекордных 11,2 миллиарда долларов.
 
РОССИЯОАЭнефтепродукты
 
 
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