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ОАЭ в 2023 году закупили рекордный объем российских нефтепродуктов

ОАЭ в 2023 году закупили рекордный объем российских нефтепродуктов - 10.07.2024, ПРАЙМ

ОАЭ в 2023 году закупили рекордный объем российских нефтепродуктов

В 2023 году ОАЭ увеличили импорт российских нефтепродуктов в четыре раза, показатели достигли рекордных отметок в 971,4 миллиона долларов. Об этом... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T05:50+0300

2024-07-10T05:50+0300

2024-07-10T05:50+0300

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оаэ

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В 2023 году ОАЭ увеличили импорт российских нефтепродуктов в четыре раза, показатели достигли рекордных отметок в 971,4 миллиона долларов. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных министерства экономики эмиратов.Так, по данным ведомства, в ушедшем году эмираты закупили у России нефтепродуктов на 971,4 миллиона долларов против 237,8 миллиона в 2022 году, что стало максимумом за все время торговли двух стран. Кроме того, ближневосточная страна увеличила и импорт угля из России - в 1,7 раза, до 75,3 миллиона долларов. В целом товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов вырос в 2023 году на 3,5% - до рекордных 11,2 миллиарда долларов.

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россия, оаэ, нефтепродукты