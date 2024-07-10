https://1prime.ru/20240710/nefteprodukty-849971663.html
ОАЭ в 2023 году закупили рекордный объем российских нефтепродуктов
ОАЭ в 2023 году закупили рекордный объем российских нефтепродуктов - 10.07.2024, ПРАЙМ
ОАЭ в 2023 году закупили рекордный объем российских нефтепродуктов
В 2023 году ОАЭ увеличили импорт российских нефтепродуктов в четыре раза, показатели достигли рекордных отметок в 971,4 миллиона долларов. Об этом... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T05:50+0300
2024-07-10T05:50+0300
2024-07-10T05:50+0300
россия
оаэ
нефтепродукты
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/38/842773886_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_7170045ae0441b0075830d8bb1cb19a6.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В 2023 году ОАЭ увеличили импорт российских нефтепродуктов в четыре раза, показатели достигли рекордных отметок в 971,4 миллиона долларов. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных министерства экономики эмиратов.Так, по данным ведомства, в ушедшем году эмираты закупили у России нефтепродуктов на 971,4 миллиона долларов против 237,8 миллиона в 2022 году, что стало максимумом за все время торговли двух стран. Кроме того, ближневосточная страна увеличила и импорт угля из России - в 1,7 раза, до 75,3 миллиона долларов. В целом товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов вырос в 2023 году на 3,5% - до рекордных 11,2 миллиарда долларов.
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/38/842773886_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_e144c4adcd6c81084e6e3fdb36bda49b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, нефтепродукты
РОССИЯ, ОАЭ, нефтепродукты
ОАЭ в 2023 году закупили рекордный объем российских нефтепродуктов
Покупки ОАЭ нефтепродуктов из РФ в 2023 году выросли вчетверо, до $971 миллионов
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В 2023 году ОАЭ увеличили импорт российских нефтепродуктов в четыре раза, показатели достигли рекордных отметок в 971,4 миллиона долларов. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных министерства экономики эмиратов.
Так, по данным ведомства, в ушедшем году эмираты закупили у России нефтепродуктов на 971,4 миллиона долларов против 237,8 миллиона в 2022 году, что стало максимумом за все время торговли двух стран.
Кроме того, ближневосточная страна увеличила и импорт угля из России - в 1,7 раза, до 75,3 миллиона долларов.
В целом товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов вырос в 2023 году на 3,5% - до рекордных 11,2 миллиарда долларов.