https://1prime.ru/20240710/norvegiya-849990070.html

Норвегия передаст Киеву шесть F-16

Норвегия передаст Киеву шесть F-16 - 10.07.2024, ПРАЙМ

Норвегия передаст Киеву шесть F-16

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Осло направит Киеву шесть истребителей F-16. Его слова передает газета VG. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T14:58+0300

2024-07-10T14:58+0300

2024-07-10T15:57+0300

вооружения

норвегия

f-16

украина

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Осло направит Киеву шесть истребителей F-16. Его слова передает газета VG.Ранее планы передать Украине самолеты подтвердили Нидерланды, Дания и США. Отмечалось, что первые F-16 должны быть направлены ВСУ в течение лета этого года."Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16", - сказал Стере.По его словам, поставка самолетов запланирована на 2024 год.Как добавила VG, Норвегия с 2021 года отказывается от F-16, вводя в эксплуатацию новые F-35.Чешское издание Seznam zprávy ранее сообщало, что Киев рассчитывает на помощь F-16 в борьбе с российскими бомбардировщиками. Однако, как сказано в материалах, истребители не изменят ситуацию на поле боя.

https://1prime.ru/20240709/ukraina-849969423.html

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норвегия, f-16, украина