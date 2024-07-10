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Норвегия передаст Киеву шесть F-16 - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Норвегия передаст Киеву шесть F-16
Норвегия передаст Киеву шесть F-16 - 10.07.2024, ПРАЙМ
Норвегия передаст Киеву шесть F-16
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Осло направит Киеву шесть истребителей F-16. Его слова передает газета VG. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T14:58+0300
2024-07-10T15:57+0300
вооружения
норвегия
f-16
украина
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Осло направит Киеву шесть истребителей F-16. Его слова передает газета VG.Ранее планы передать Украине самолеты подтвердили Нидерланды, Дания и США. Отмечалось, что первые F-16 должны быть направлены ВСУ в течение лета этого года."Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16", - сказал Стере.По его словам, поставка самолетов запланирована на 2024 год.Как добавила VG, Норвегия с 2021 года отказывается от F-16, вводя в эксплуатацию новые F-35.Чешское издание Seznam zprávy ранее сообщало, что Киев рассчитывает на помощь F-16 в борьбе с российскими бомбардировщиками. Однако, как сказано в материалах, истребители не изменят ситуацию на поле боя.
https://1prime.ru/20240709/ukraina-849969423.html
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норвегия, f-16, украина
Вооружения, НОРВЕГИЯ, F-16, УКРАИНА
14:58 10.07.2024 (обновлено: 15:57 10.07.2024)
 
Норвегия передаст Киеву шесть F-16

Премьер Норвегии Стере: Осло передаст Киеву шесть истребителей F-16

© Unsplash/Kilian KremerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Kilian Kremer
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Осло направит Киеву шесть истребителей F-16. Его слова передает газета VG.
Ранее планы передать Украине самолеты подтвердили Нидерланды, Дания и США. Отмечалось, что первые F-16 должны быть направлены ВСУ в течение лета этого года.
"Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16", - сказал Стере.
По его словам, поставка самолетов запланирована на 2024 год.
Как добавила VG, Норвегия с 2021 года отказывается от F-16, вводя в эксплуатацию новые F-35.
Чешское издание Seznam zprávy ранее сообщало, что Киев рассчитывает на помощь F-16 в борьбе с российскими бомбардировщиками. Однако, как сказано в материалах, истребители не изменят ситуацию на поле боя.
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