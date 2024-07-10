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В Раде рассказали о миллиардной коррупции ради брони от мобилизации

В Раде рассказали о миллиардной коррупции ради брони от мобилизации - 10.07.2024, ПРАЙМ

В Раде рассказали о миллиардной коррупции ради брони от мобилизации

Украинцы пытаются массово откупиться от мобилизации, объем коррупционных средств, по разным оценкам, варьируется от 700 миллионов долларов до 2 миллиардов... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T14:22+0300

2024-07-10T14:22+0300

2024-07-10T14:22+0300

украина

мобилизация

мобилизация на украине

верховная рада

коррупция

коррупция на украине

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Украинцы пытаются массово откупиться от мобилизации, объем коррупционных средств, по разным оценкам, варьируется от 700 миллионов долларов до 2 миллиардов долларов в год, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха."По нашим осторожным подсчетам, объем теневого сектора стартует от 700 миллионов долларов в год. Неосторожные подсчеты – 2 миллиарда долларов в год", - приводит слова Наталухи украинское издание "Телеграф".На Украине до конца 2024 года намерены мобилизовать около 120 тысяч человек. Пятого июня президент России Владимир Путин рассказал, что безвозвратные и санитарные потери украинской армии в месяц составляют примерно 50 тысяч человек.

https://1prime.ru/20240710/ukraina-849980930.html

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украина, мобилизация, мобилизация на украине, верховная рада, коррупция, коррупция на украине