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В Раде рассказали о миллиардной коррупции ради брони от мобилизации
В Раде рассказали о миллиардной коррупции ради брони от мобилизации - 10.07.2024, ПРАЙМ
В Раде рассказали о миллиардной коррупции ради брони от мобилизации
Украинцы пытаются массово откупиться от мобилизации, объем коррупционных средств, по разным оценкам, варьируется от 700 миллионов долларов до 2 миллиардов... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T14:22+0300
2024-07-10T14:22+0300
2024-07-10T14:22+0300
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мобилизация на украине
верховная рада
коррупция
коррупция на украине
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Украинцы пытаются массово откупиться от мобилизации, объем коррупционных средств, по разным оценкам, варьируется от 700 миллионов долларов до 2 миллиардов долларов в год, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха."По нашим осторожным подсчетам, объем теневого сектора стартует от 700 миллионов долларов в год. Неосторожные подсчеты – 2 миллиарда долларов в год", - приводит слова Наталухи украинское издание "Телеграф".На Украине до конца 2024 года намерены мобилизовать около 120 тысяч человек. Пятого июня президент России Владимир Путин рассказал, что безвозвратные и санитарные потери украинской армии в месяц составляют примерно 50 тысяч человек.
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УКРАИНА, мобилизация, мобилизация на Украине, Верховная рада, коррупция, коррупция на Украине
В Раде рассказали о миллиардной коррупции ради брони от мобилизации
Нардеп: теневой оборот "индустрии" брони от армии на Украине - $2 млрд в год
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Украинцы пытаются массово откупиться от мобилизации, объем коррупционных средств, по разным оценкам, варьируется от 700 миллионов долларов до 2 миллиардов долларов в год, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха.
"По нашим осторожным подсчетам, объем теневого сектора стартует от 700 миллионов долларов в год. Неосторожные подсчеты – 2 миллиарда долларов в год", - приводит слова Наталухи украинское издание "Телеграф".
На Украине до конца 2024 года намерены мобилизовать около 120 тысяч человек. Пятого июня президент России Владимир Путин рассказал, что безвозвратные и санитарные потери украинской армии в месяц составляют примерно 50 тысяч человек.
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