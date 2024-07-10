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ОПЕК+ снизила уровень нефтедобычи в июне
ОПЕК+ снизила уровень нефтедобычи в июне - 10.07.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ снизила уровень нефтедобычи в июне
Добыча нефти ОПЕК+ в июне снизилась на 125 тысяч баррелей в сутки к маю - до 40,801 миллиона баррелей в сутки, при этом страны - участники нефтяной сделки... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:04+0300
2024-07-10T15:04+0300
2024-07-10T15:04+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ в июне снизилась на 125 тысяч баррелей в сутки к маю - до 40,801 миллиона баррелей в сутки, при этом страны - участники нефтяной сделки добывали с учетом добровольных сокращений на 111 тысяч баррелей в сутки меньше, чем договорились, следует из данных июльского доклада ОПЕК. Согласно материалам организации, в мае добыча ОПЕК+ составила 40,926 миллиона баррелей в сутки, а в июне - 40,801 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, сокращение добычи составило 125 тысячи баррелей в сутки. При этом, по расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года на 2,906 миллиона баррелей, не считая добровольных ограничений, а с их учетом - 6,719 миллиона баррелей в сутки. По факту же сокращение составило 6,83 миллиона. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 111 тысяч баррелей в сутки меньше, чем установленные для них целевые уровни. Сильнее всего на сокращение добычи повлияла Россия. ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников, имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Россия в июне сверх квот сокращала добычу на 471 тысячу баррелей в сутки.
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опек, добыча
ОПЕК+ снизила уровень нефтедобычи в июне
ОПЕК: добыча ОПЕК+ в июне снизилась на 125 тыс б/с, была ниже цели на 111 тыс б/с
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ в июне снизилась на 125 тысяч баррелей в сутки к маю - до 40,801 миллиона баррелей в сутки, при этом страны - участники нефтяной сделки добывали с учетом добровольных сокращений на 111 тысяч баррелей в сутки меньше, чем договорились, следует из данных июльского доклада ОПЕК.
Согласно материалам организации, в мае добыча ОПЕК+ составила 40,926 миллиона баррелей в сутки, а в июне - 40,801 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, сокращение добычи составило 125 тысячи баррелей в сутки.
При этом, по расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года на 2,906 миллиона баррелей, не считая добровольных ограничений, а с их учетом - 6,719 миллиона баррелей в сутки. По факту же сокращение составило 6,83 миллиона. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 111 тысяч баррелей в сутки меньше, чем установленные для них целевые уровни. Сильнее всего на сокращение добычи повлияла Россия.
ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников, имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Россия в июне сверх квот сокращала добычу на 471 тысячу баррелей в сутки.