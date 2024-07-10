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СМИ: Орбан сделал важный прогноз о СВО в секретном докладе для ЕС - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240710/orban-849992495.html
СМИ: Орбан сделал важный прогноз о СВО в секретном докладе для ЕС
СМИ: Орбан сделал важный прогноз о СВО в секретном докладе для ЕС - 10.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Орбан сделал важный прогноз о СВО в секретном докладе для ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил свои опасения относительно будущего конфликта в Украине в конфиденциальном докладе для председателя Европейского... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:37+0300
2024-07-10T15:37+0300
спецоперация на украине
венгрия
виктор орбан
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил свои опасения относительно будущего конфликта в Украине в конфиденциальном докладе для председателя Европейского совета Шарля Мишеля, передает El Pais."Следующие два месяца на линии фронта на Украине будут "более драматичными, чем когда-либо", — цитирует газета венгерского лидера.По мнению Орбана, существует высокая вероятность того, что предложения о прекращении огня будут приняты более благосклонно. Он также добавил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на проведение мирных переговоров между Москвой и Киевом до конца года.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не отрицает возможность переговоров с Киевом, так как кроме Зеленского там есть и другие легитимные представители власти.
https://1prime.ru/20240709/orban-849962579.html
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венгрия, виктор орбан
Спецоперация на Украине, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
15:37 10.07.2024
 
СМИ: Орбан сделал важный прогноз о СВО в секретном докладе для ЕС

El Pais: Орбан назвал следующие два месяца СВО самыми драматичными

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь"
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил свои опасения относительно будущего конфликта в Украине в конфиденциальном докладе для председателя Европейского совета Шарля Мишеля, передает El Pais.
"Следующие два месяца на линии фронта на Украине будут "более драматичными, чем когда-либо", — цитирует газета венгерского лидера.
По мнению Орбана, существует высокая вероятность того, что предложения о прекращении огня будут приняты более благосклонно. Он также добавил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на проведение мирных переговоров между Москвой и Киевом до конца года.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не отрицает возможность переговоров с Киевом, так как кроме Зеленского там есть и другие легитимные представители власти.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
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