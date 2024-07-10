https://1prime.ru/20240710/orban-849992495.html

СМИ: Орбан сделал важный прогноз о СВО в секретном докладе для ЕС

СМИ: Орбан сделал важный прогноз о СВО в секретном докладе для ЕС - 10.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: Орбан сделал важный прогноз о СВО в секретном докладе для ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил свои опасения относительно будущего конфликта в Украине в конфиденциальном докладе для председателя Европейского... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T15:37+0300

2024-07-10T15:37+0300

2024-07-10T15:37+0300

спецоперация на украине

венгрия

виктор орбан

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил свои опасения относительно будущего конфликта в Украине в конфиденциальном докладе для председателя Европейского совета Шарля Мишеля, передает El Pais."Следующие два месяца на линии фронта на Украине будут "более драматичными, чем когда-либо", — цитирует газета венгерского лидера.По мнению Орбана, существует высокая вероятность того, что предложения о прекращении огня будут приняты более благосклонно. Он также добавил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на проведение мирных переговоров между Москвой и Киевом до конца года.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не отрицает возможность переговоров с Киевом, так как кроме Зеленского там есть и другие легитимные представители власти.

https://1prime.ru/20240709/orban-849962579.html

венгрия

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венгрия, виктор орбан