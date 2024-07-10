https://1prime.ru/20240710/orban-850002139.html
Страны ЕС недовольны "поведением" премьера Венгрии, пишет СМИ
Страны ЕС недовольны "поведением" премьера Венгрии, пишет СМИ - 10.07.2024, ПРАЙМ
Страны ЕС недовольны "поведением" премьера Венгрии, пишет СМИ
Большинство стран Евросоюза выразили резкое недовольство председательством Венгрии в Совете ЕС из-за визитов премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай,... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T22:02+0300
2024-07-10T22:02+0300
2024-07-10T22:02+0300
политика
россия
венгрия
ес
виктор орбан
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/51/842575157_0:89:3078:1820_1920x0_80_0_0_045f00b3fd51f2f75242b5340af89916.jpg
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Большинство стран Евросоюза выразили резкое недовольство председательством Венгрии в Совете ЕС из-за визитов премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай, передает AFP со ссылкой на дипломатические источники. Страны Евросоюза, за исключением Словакии, высказали недовольство визитами Орбана в РФ и КНР. Однако никаких конкретных мер пока не принято. Если такие действия повторятся, вопрос будет поднят снова.В июле Венгрия стала председателем Совета ЕС на ближайшие полгода. За "немейнстримные" взгляды и самостоятельную политику Будапешт критикуют. Его председательство уже неоднократно было предметом шантажа и угроз лишить его этого права. Весь последний год из Брюсселя поступают требования лишить Венгрию председательства из-за ее позиции и отказа поддержать некоторые инициативы ЕС. В мае 2023 года Европарламент даже принял соответствующую резолюцию.В ответ венгерское правительство всегда заявляло, что, не обращая внимания на нападки, методично готовится к председательству, которое предусмотрено правилами ЕС, а все попытки помешать этому расценивает как акции политического давления со стороны либерального мейнстрима. Скандал вызвало и путешествие премьер-министра Орбана в Россию и Китай с мирной миссией. Еврокомиссия заявила, что Орбан не представлял ЕС в этих поездках, и пригрозила отменить поездку еврокомиссаров на заседание в Будапешт.5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит Орбана в Москву стал следующим этапом его мирной миссии, начало которой было положено в Киеве 2 июля. Венгерский премьер заявил, что вскоре планирует провести ещё несколько подобных неожиданных встреч. 8 июля Орбан также побывал в Пекине, где подчеркнул, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за взаимовыгодное сотрудничество между Европейским союзом и Китайской Народной Республикой. После Пекина Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО.
https://1prime.ru/20240710/peregovory-849991537.html
венгрия
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/51/842575157_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_5032ac4ff167e49881b2dc11e47aa37d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, ес, виктор орбан, китай
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕС, Виктор Орбан, КИТАЙ
Страны ЕС недовольны "поведением" премьера Венгрии, пишет СМИ
AFP: большинство стран ЕС выразили недовольство из-за визитов Орбана в РФ и КНР
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Большинство стран Евросоюза выразили резкое недовольство председательством Венгрии в Совете ЕС из-за визитов премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай, передает AFP со ссылкой на дипломатические источники.
Страны Евросоюза, за исключением Словакии, высказали недовольство визитами Орбана в РФ и КНР. Однако никаких конкретных мер пока не принято. Если такие действия повторятся, вопрос будет поднят снова.
В июле Венгрия стала председателем Совета ЕС на ближайшие полгода. За "немейнстримные" взгляды и самостоятельную политику Будапешт критикуют. Его председательство уже неоднократно было предметом шантажа и угроз лишить его этого права.
Весь последний год из Брюсселя поступают требования лишить Венгрию председательства из-за ее позиции и отказа поддержать некоторые инициативы ЕС. В мае 2023 года Европарламент даже принял соответствующую резолюцию.
El País узнала о письме Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом
В ответ венгерское правительство всегда заявляло, что, не обращая внимания на нападки, методично готовится к председательству, которое предусмотрено правилами ЕС, а все попытки помешать этому расценивает как акции политического давления со стороны либерального мейнстрима.
Скандал вызвало и путешествие премьер-министра Орбана в Россию и Китай с мирной миссией. Еврокомиссия заявила, что Орбан не представлял ЕС в этих поездках, и пригрозила отменить поездку еврокомиссаров на заседание в Будапешт.
5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит Орбана в Москву стал следующим этапом его мирной миссии, начало которой было положено в Киеве 2 июля.
Венгерский премьер заявил, что вскоре планирует провести ещё несколько подобных неожиданных встреч.
8 июля Орбан также побывал в Пекине, где подчеркнул, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за взаимовыгодное сотрудничество между Европейским союзом и Китайской Народной Республикой. После Пекина Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО.