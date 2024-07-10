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Страны ЕС недовольны "поведением" премьера Венгрии, пишет СМИ

Страны ЕС недовольны "поведением" премьера Венгрии, пишет СМИ - 10.07.2024, ПРАЙМ

Страны ЕС недовольны "поведением" премьера Венгрии, пишет СМИ

Большинство стран Евросоюза выразили резкое недовольство председательством Венгрии в Совете ЕС из-за визитов премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай,... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T22:02+0300

2024-07-10T22:02+0300

2024-07-10T22:02+0300

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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Большинство стран Евросоюза выразили резкое недовольство председательством Венгрии в Совете ЕС из-за визитов премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай, передает AFP со ссылкой на дипломатические источники. Страны Евросоюза, за исключением Словакии, высказали недовольство визитами Орбана в РФ и КНР. Однако никаких конкретных мер пока не принято. Если такие действия повторятся, вопрос будет поднят снова.В июле Венгрия стала председателем Совета ЕС на ближайшие полгода. За "немейнстримные" взгляды и самостоятельную политику Будапешт критикуют. Его председательство уже неоднократно было предметом шантажа и угроз лишить его этого права. Весь последний год из Брюсселя поступают требования лишить Венгрию председательства из-за ее позиции и отказа поддержать некоторые инициативы ЕС. В мае 2023 года Европарламент даже принял соответствующую резолюцию.В ответ венгерское правительство всегда заявляло, что, не обращая внимания на нападки, методично готовится к председательству, которое предусмотрено правилами ЕС, а все попытки помешать этому расценивает как акции политического давления со стороны либерального мейнстрима. Скандал вызвало и путешествие премьер-министра Орбана в Россию и Китай с мирной миссией. Еврокомиссия заявила, что Орбан не представлял ЕС в этих поездках, и пригрозила отменить поездку еврокомиссаров на заседание в Будапешт.5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит Орбана в Москву стал следующим этапом его мирной миссии, начало которой было положено в Киеве 2 июля. Венгерский премьер заявил, что вскоре планирует провести ещё несколько подобных неожиданных встреч. 8 июля Орбан также побывал в Пекине, где подчеркнул, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за взаимовыгодное сотрудничество между Европейским союзом и Китайской Народной Республикой. После Пекина Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО.

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россия, венгрия, ес, виктор орбан, китай