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На Западе признали, что не производят достаточно оружия для нужд Украины
На Западе признали, что не производят достаточно оружия для нужд Украины - 10.07.2024, ПРАЙМ
На Западе признали, что не производят достаточно оружия для нужд Украины
Государства-члены Североатлантического альянса признали, что не могут обеспечить Киев нужным ему вооружением. Об этом пишет издание Wall Street Journal. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T07:53+0300
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Государства-члены Североатлантического альянса признали, что не могут обеспечить Киев нужным ему вооружением. Об этом пишет издание Wall Street Journal. "Высокопоставленные лидеры Европы и США начали проходящий на этой неделе саммит НАТО с обещания увеличить взносы альянса в военную промышленность, но в то же время признали, что… союзники все еще испытывают трудности с производством достаточного количества оружия и снаряжения, чтобы помочь Киеву победить в конфликте", - сообщает газета. Кроме того, в статье уточняется, что странам альянса удалось достичь лишь ограниченного прогресса в военной промышленности, в то время как Россия "с тревожащей скоростью" существенно увеличила выпуск оружия.Отмечается, что украинский конфликт обнажил не только "скудность" масштабов производства вооружения, но и пробелы в эксплуатационной совместимости.Ранее сообщалось, что Украина получит от западных стран новые системы противовоздушной обороны. Согласно данным, Киеву будут переданы американские комплексы Patriot, итальянская SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
На Западе признали, что не производят достаточно оружия для нужд Украины
WSJ: страны НАТО признали, что не производят достаточно оружия для нужд Киева
МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ.
Государства-члены Североатлантического альянса признали, что не могут обеспечить Киев нужным ему вооружением. Об этом пишет
издание Wall Street Journal.
"Высокопоставленные лидеры Европы и США начали проходящий на этой неделе саммит НАТО с обещания увеличить взносы альянса в военную промышленность, но в то же время признали, что… союзники все еще испытывают трудности с производством достаточного количества оружия и снаряжения, чтобы помочь Киеву победить в конфликте", - сообщает газета.
Кроме того, в статье уточняется, что странам альянса удалось достичь лишь ограниченного прогресса в военной промышленности, в то время как Россия "с тревожащей скоростью" существенно увеличила выпуск оружия.
Отмечается, что украинский конфликт обнажил не только "скудность" масштабов производства вооружения, но и пробелы в эксплуатационной совместимости.
Ранее сообщалось, что Украина получит от западных стран новые системы противовоздушной обороны. Согласно данным, Киеву будут переданы американские комплексы Patriot, итальянская SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
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