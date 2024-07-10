https://1prime.ru/20240710/pds-849973895.html
В России призвали активнее информировать граждан о ПДС
В России призвали активнее информировать граждан о ПДС - 10.07.2024, ПРАЙМ
В России призвали активнее информировать граждан о ПДС
Российских граждан необходимо активнее информировать о возможностях программы долгосрочных сбережений (ПДС), заявил РИА Новости президент Национальной... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T08:53+0300
2024-07-10T08:53+0300
2024-07-10T09:26+0300
россия
программа долгосрочных сбережений
напф
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российских граждан необходимо активнее информировать о возможностях программы долгосрочных сбережений (ПДС), заявил РИА Новости президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Заместитель министра финансов Иван Чебесков на прошлой неделе озвучил несколько предложений о развитии программы долгосрочных сбережений в части упрощения клиентского пути. По его словам, нужно мотивировать граждан к переводу пенсионных накоплений из ОПС в ПДС и сделать этот перевод проще. "Необходимо активнее информировать граждан о тех возможностях, которые у них появились благодаря ПДС. Перевод пенсионных накоплений в ПДС сделает их собственностью граждан. Пока что, если у вас есть пенсионные накопления, сформированные в рамках ОПС, то получить их вы сможете только при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. При этом размер выплаты будет рассчитываться по правилам, описанным в законе, а вы сами влиять на это не сможете. К сожалению, многим людям назначают небольшую выплату, которую они будут получать пожизненно", - рассказал Беляков. "Если же человек переведёт свои пенсионные накопления в ПДС, то снять всю сумму он сможет через 15 лет участия в программе либо воспользоваться ими в особых жизненных ситуациях, например, оплатить дорогостоящее лечение. Кроме того, ПДС позволяет установить более короткий период выплаты. Например, получать выплаты в течение двух лет или даже раньше, а не пожизненно", - продолжил он. По его словам, НАПФ поддерживает предложение об упрощении перевода пенсионных накоплений в ПДС, что позитивно скажется на росте количества участвующих в программе граждан. Это позволит упростить перевод пенсионных накоплений в качестве единовременного взноса в ПДС. "Кроме того, мы считаем, что необходимо предоставить НПФ доступ к сервису государственной электронной почтовой системы (ГЭПС) для информирования граждан через портал "Госуслуги" о персональных предложениях по ПДС. Пока что НПФ имеют доступ к сервису только для отправки уведомлений для других целей", - добавил он.
https://1prime.ru/20240607/putin-848974789.html
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россия, программа долгосрочных сбережений, напф
РОССИЯ, программа долгосрочных сбережений, НАПФ
В России призвали активнее информировать граждан о ПДС
Президент НАПФ Беляков: необходимо активнее информировать граждан о ПДС
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российских граждан необходимо активнее информировать о возможностях программы долгосрочных сбережений (ПДС), заявил РИА Новости президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Заместитель министра финансов Иван Чебесков на прошлой неделе озвучил несколько предложений о развитии программы долгосрочных сбережений в части упрощения клиентского пути. По его словам, нужно мотивировать граждан к переводу пенсионных накоплений из ОПС в ПДС и сделать этот перевод проще.
"Необходимо активнее информировать граждан о тех возможностях, которые у них появились благодаря ПДС. Перевод пенсионных накоплений в ПДС сделает их собственностью граждан. Пока что, если у вас есть пенсионные накопления, сформированные в рамках ОПС, то получить их вы сможете только при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. При этом размер выплаты будет рассчитываться по правилам, описанным в законе, а вы сами влиять на это не сможете. К сожалению, многим людям назначают небольшую выплату, которую они будут получать пожизненно", - рассказал Беляков.
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"Если же человек переведёт свои пенсионные накопления в ПДС, то снять всю сумму он сможет через 15 лет участия в программе либо воспользоваться ими в особых жизненных ситуациях, например, оплатить дорогостоящее лечение. Кроме того, ПДС позволяет установить более короткий период выплаты. Например, получать выплаты в течение двух лет или даже раньше, а не пожизненно", - продолжил он.
По его словам, НАПФ поддерживает предложение об упрощении перевода пенсионных накоплений в ПДС, что позитивно скажется на росте количества участвующих в программе граждан. Это позволит упростить перевод пенсионных накоплений в качестве единовременного взноса в ПДС.
"Кроме того, мы считаем, что необходимо предоставить НПФ доступ к сервису государственной электронной почтовой системы (ГЭПС) для информирования граждан через портал "Госуслуги" о персональных предложениях по ПДС. Пока что НПФ имеют доступ к сервису только для отправки уведомлений для других целей", - добавил он.