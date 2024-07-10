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Совфед одобрил закон об индексации пенсий для военных пенсионеров - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Совфед одобрил закон об индексации пенсий для военных пенсионеров
Совфед одобрил закон об индексации пенсий для военных пенсионеров - 10.07.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об индексации пенсий для военных пенсионеров
Совет Федерации одобрил закон об индексации на 5,1 процента с 1 октября 2024 года военных пенсий. Документ входит в бюджетный пакет, который ранее был внесен в... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T13:34+0300
2024-07-10T13:34+0300
пенсии
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон об индексации на 5,1 процента с 1 октября 2024 года военных пенсий. Документ входит в бюджетный пакет, который ранее был внесен в Госдуму кабмином. В настоящее время размер пенсии у военных пенсионеров составляет 89,32% от размера денежного довольствия. Законом устанавливается, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 октября будет составлять 89,83%. В комитете Совфеда по соцполитике поясняли, что повышение составит в среднем 500 рублей. Реализация Федерального закона будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований.
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пенсии, совфед
Пенсии, Совфед
13:34 10.07.2024
 
Совфед одобрил закон об индексации пенсий для военных пенсионеров

Совфед одобрил закон об индексации пенсий для военных пенсионеров

© Фото : Unsplash/Jack FinniganПенсионеры, держащиеся за руки
Пенсионеры, держащиеся за руки - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© Фото : Unsplash/Jack Finnigan
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон об индексации на 5,1 процента с 1 октября 2024 года военных пенсий. Документ входит в бюджетный пакет, который ранее был внесен в Госдуму кабмином.
В настоящее время размер пенсии у военных пенсионеров составляет 89,32% от размера денежного довольствия. Законом устанавливается, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 октября будет составлять 89,83%. В комитете Совфеда по соцполитике поясняли, что повышение составит в среднем 500 рублей.
Реализация Федерального закона будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований.
 
ПенсииСовфед
 
 
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