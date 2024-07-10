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СФ одобрил закон о двух пенсиях детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО

СФ одобрил закон о двух пенсиях детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО - 10.07.2024, ПРАЙМ

СФ одобрил закон о двух пенсиях детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО

Совет Федерации одобрил в среду закон, который устанавливает, что дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп смогут одновременно получать пенсию по случаю... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T13:35+0300

2024-07-10T13:35+0300

2024-07-10T13:36+0300

экономика

россия

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пенсии

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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил в среду закон, который устанавливает, что дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп смогут одновременно получать пенсию по случаю потери кормильца и социальную пенсию по инвалидности (или страховую по инвалидности, или страховую по старости). Закон предоставляет право на одновременное получение двух пенсий детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II группы, являющимся: детьми погибших в ходе СВО военнослужащих-контрактников, мобилизованных, а также добровольцев. Таким детям будет устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия по инвалидности или страховая пенсия по инвалидности, или страховая пенсия по старости в порядке, предусмотренном законом "О страховых пенсиях". Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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россия, совфед, пенсии