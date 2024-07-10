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Бюджет Соцфонда формируют с учетом решения по пенсиям, заявил Котяков

Бюджет Соцфонда формируют с учетом решения по пенсиям, заявил Котяков - 10.07.2024, ПРАЙМ

Бюджет Соцфонда формируют с учетом решения по пенсиям, заявил Котяков

Бюджет Социального фонда формируется с учетом принятого решения об индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T16:55+0300

2024-07-10T16:55+0300

2024-07-10T16:58+0300

пенсии

антон котяков

соцфонд

бюджет соцфонда

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Бюджет Социального фонда формируется с учетом принятого решения об индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков."Сегодня бюджет Социального фонда на трехлетний период мы уже формируем с учетом гарантий по индексации, и в соответствии с тем законопроектом, который уже сегодня принят, пенсия будет проиндексирована с 1 февраля 2025 года", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

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пенсии, антон котяков, соцфонд, бюджет соцфонда