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Бюджет Соцфонда формируют с учетом решения по пенсиям, заявил Котяков
Бюджет Соцфонда формируют с учетом решения по пенсиям, заявил Котяков - 10.07.2024, ПРАЙМ
Бюджет Соцфонда формируют с учетом решения по пенсиям, заявил Котяков
Бюджет Социального фонда формируется с учетом принятого решения об индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T16:55+0300
2024-07-10T16:55+0300
2024-07-10T16:58+0300
пенсии
антон котяков
соцфонд
бюджет соцфонда
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Бюджет Социального фонда формируется с учетом принятого решения об индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков."Сегодня бюджет Социального фонда на трехлетний период мы уже формируем с учетом гарантий по индексации, и в соответствии с тем законопроектом, который уже сегодня принят, пенсия будет проиндексирована с 1 февраля 2025 года", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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пенсии, антон котяков, соцфонд, бюджет соцфонда
Пенсии, Антон Котяков, Соцфонд, бюджет Соцфонда
Бюджет Соцфонда формируют с учетом решения по пенсиям, заявил Котяков
Котяков: бюджет Соцфонда формируется с учетом гарантий по индексации пенсий
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Бюджет Социального фонда формируется с учетом принятого решения об индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"Сегодня бюджет Социального фонда на трехлетний период мы уже формируем с учетом гарантий по индексации, и в соответствии с тем законопроектом, который уже сегодня принят, пенсия будет проиндексирована с 1 февраля 2025 года", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.