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Британские дипломаты призвали США к переговорам с Россией по Украине
Британские дипломаты призвали США к переговорам с Россией по Украине - 10.07.2024, ПРАЙМ
Британские дипломаты призвали США к переговорам с Россией по Украине
Вашингтон должен начать переговоры с Москвой о новом пакте безопасности, который будет учитывать интересы и России, и Украины, сообщает Financial Times со... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T12:11+0300
2024-07-10T12:11+0300
2024-07-10T12:11+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Вашингтон должен начать переговоры с Москвой о новом пакте безопасности, который будет учитывать интересы и России, и Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на письмо британских дипломатов."Вашингтон должен начать переговоры с Москвой о новом пакте безопасности, который будет защищать законные интересы безопасности как Украины, так и России", — сказано в совместном заявлении.Отмечается, что последние военные успехи России в Донецкой народной республике подчеркивают необходимость урегулирования конфликта через переговоры. Дипломаты также отметили, что если избежать серьезной эскалации, наиболее вероятным исходом конфликта будет сохранение патовой ситуации, что наиболее выгодно для России.Кроме того, они заметили, что добиться мира сейчас является приоритетом, даже если это означает потерю территории для Украины. Инициативу, высказанную в письме, поддержали несколько британских и американских дипломатов, а также бывшие послы в России.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не отрицает возможность переговоров с Киевом, так как кроме Зеленского там есть и другие легитимные представители власти.
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россия, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
Британские дипломаты призвали США к переговорам с Россией по Украине
Британские дипломаты призвали США к переговорам по Украине на фоне успехов ВС РФ
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ.
Вашингтон должен начать переговоры с Москвой о новом пакте безопасности, который будет учитывать интересы и России, и Украины, сообщает Financial Times
со ссылкой на письмо британских дипломатов.
"Вашингтон должен начать переговоры с Москвой о новом пакте безопасности, который будет защищать законные интересы безопасности как Украины, так и России", — сказано в совместном заявлении.
Отмечается, что последние военные успехи России в Донецкой народной республике подчеркивают необходимость урегулирования конфликта через переговоры. Дипломаты также отметили, что если избежать серьезной эскалации, наиболее вероятным исходом конфликта будет сохранение патовой ситуации, что наиболее выгодно для России.
Кроме того, они заметили, что добиться мира сейчас является приоритетом, даже если это означает потерю территории для Украины. Инициативу, высказанную в письме, поддержали несколько британских и американских дипломатов, а также бывшие послы в России.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не отрицает возможность переговоров с Киевом, так как кроме Зеленского там есть и другие легитимные представители власти.
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